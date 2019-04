Les Capitals doublent leur avance

Un but de Brooks Orpik en prolongation a permis aux Capitals de l’emporter 4 à 3 contre les Hurricanes de la Caroline, samedi après-midi, à Washington.

Ce gain signifie également que la formation de la capitale américaine mène cette série de premier tour deux matchs à zéro.

Lors de la période supplémentaire, Evgeny Kuznetsov a trouvé Orpik avec une savante passe soulevée et le défenseur de 38 ans a décoché un puissant tir sur réception qui n’a laissé aucune chance à Petr Mrazek.

Si les Capitals ne l’ont pas emporté en temps réglementaire, c’est en grande partie en raison du brio du gardien tchèque. Ce dernier a réalisé deux arrêts miraculeux aux dépens de John Carlson et Tom Wilson dans les derniers instants du troisième vingt.

Avant les prouesses de Mrazek, Jordan Staal a créé l’égalité avec moins de cinq minutes à faire à la troisième période. Le capitaine des Hurricanes a habilement fait dévier un tir de la pointe de Dougie Hamilton.

Tom Wilson, T.J. Oshie et Nicklas Backstrom ont inscrit les autres réussites des vainqueurs. Lucas Wallmark et Sebastian Aho ont aussi battu le gardien Braden Holtby dans cette joute. Dans le cas d’Aho, il s’agissait d’un premier but en 16 parties. C’était également son premier filet en carrière lors des séries éliminatoires.

Devant les cages, Holtby a réalisé 25 arrêts dans la victoire, tandis que Mrazek a fait face à 33 tirs dans la défaite.

Les deux formations se retrouveront lundi, à Raleigh, pour le troisième affrontement.