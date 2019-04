Les mots dits du samedi

Mauvaises rencontres ?

« On entend malheureusement trop souvent l’expression “ils ont été rencontrés”, remarque une lectrice, Carmen P. Le verbe “rencontrer” n’est-il pas un verbe transitif ? » Oui. On rencontre quelqu’un ou... quelque chose. On peut rencontrer la cousine de son voisin et aussi, en même temps ou le lendemain ou le mois suivant, on peut rencontrer une opposition ou un obstacle. On ne peut pas cependant rencontrer ses dettes. Ce n’est pas les régler. Ni rencontrer ses objectifs. Ce n’est pas les atteindre. Mais, revenons aux propos de notre lectrice. À part créer une phrase lourde, le verbe « rencontrer » à la voix passive est – oui – tout à fait acceptable. Firmin peut être rencontré par la police et Adèle peut être rencontrée par sa patronne. Mais, d’accord, si l’on veut transmettre simplement et clairement un message, on emploiera la voix active : la police a rencontré Firmin ; la patronne d’Adèle l’a rencontrée. On notera qu’à la voix passive comme à la voix active, le verbe « rencontrer » dans ces derniers contextes comporte une forme d’autorité. Il n’y a la plupart du temps aucun hasard dans le fait de rencontrer la police ou son patron.