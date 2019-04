L’importance d’une saline printanière

Après un hiver difficile, les cervidés souffrent de certaines carences nutritives.

Pour tous les êtres vivants, le printemps est synonyme de conditions plus clémentes et de renouveau. La neige et le froid disparaissent au profit des bourgeons de toutes sortes. Enfin, la nature renaît. Cette abondance qui réapparaît est signe de répit et de croissance pour les cervidés.

Les cerfs de Virginie et les orignaux rechercheront alors instinctivement des sources alimentaires abondantes afin de refaire le plein de vitalité et de combler les déficits engendrés au cours de la saison froide. Tout un chacun se rappellera que l’hiver dernier fut particulièrement rigoureux tant au niveau de la quantité de neige que des basses températures.

Bon timing

Selon Éric Clément de la firme Buck Expert, cette période est tout indiquée pour positionner des sites minéraux, communément appelés salines, au sein de leur environnement. À ce temps de l’année, où la nature progresse d’heure en heure, les intrusions humaines de la sorte se fondent rapidement dans le décor.

Ce chasseur expérimenté de l’Outaouais expliquait aussi que contrairement aux périodes d’agressions ou de soumissions auxquelles ces animaux sont confrontés durant le pré-rut, ils sont beaucoup moins vigilants quant aux changements qui surviennent dans leur royaume. Il s’agit donc d’une fenêtre parfaite pour créer des sites de chasse et pour modifier des corridors d’entrée et d’approche.

Divers produits

Plusieurs études réalisées pendant près de trois décennies ont démontré que les minéraux sont primordiaux pour les cervidés, qu’il s’agisse de magnésium, de potassium, de calcium, de zinc, de fer, de soufre, etc.

M. Clément insistait sur la qualité des produits utilisés par les nemrods, car plus ces derniers sont riches, purs et performants, plus vous aurez de facilité à attirer et à concentrer un plus grand nombre de spécimens intéressés et actifs sur votre territoire. Ils seront également en meilleure santé. Pour le chevreuil et l’orignal, ce passionné se sert entre autres de briques et de roches cristallisées Nutri-Stone de sel himalayen Buck Expert.

Il est, selon lui, le plus pur et il contient 84 oligo-éléments, ce qui occasionne une abondance de minéraux et de vitamines. Il ajoute Crack+ pour rehausser le niveau attractif, Minéral Extrême et Soufre Extrême (spécialement pour l’orignal) afin de bien activer l’emplacement à long terme.

Il positionne le tout dans une vieille souche qui agira comme une éponge en retenant les divers produits, pour ensuite les libérer graduellement.

« C’est la période des salines, le temps de sortir en forêt et d’offrir une banque de minéraux appréciable aux gibiers visés » concluait ce spécialiste.

►Pour en savoir plus, visitez le site www.buckexpert.com

►Je vous invite à me suivre sur Facebook.

De tout pour tous

Le sympathique et coloré animateur de radio et idéalisateur de l’émission de télé Le shore lunch, Martin Dalair, vient de lancer un très beau livre de recettes. On retrouve dans cet ouvrage de 239 pages, publié chez Pratico Édition, une centaine de recettes appétissantes mettant en valeur la truite, le doré, le brochet, le saumon, la truite grise et le bar rayé. Le tout est habilement illustré. Comme le précisait l’auteur « Ce livre-là, c’est l’occasion de présenter un mood, un style de vie, avec pour toile de fond la pêche au Québec, et dont l’aboutissement est dans l’assiette. »

Le livre est disponible en ligne ainsi que chez plusieurs détaillants pour la somme de 29,95 $.

Top 15 des meilleurs leurres pour la truite grise

Afin de vous aider à capturer plus de poissons, j’ai dressé une liste des offrandes les plus performantes à utiliser avec la collaboration de Richard Sicard du Pro Shop Canadian Tire de Saint-Eustache, de Brian Bertrand du Sail Laval, de Patrice Mongrain de Écotone Trois-Rivières et de Normand Dubé du Pavillon Chasse et Pêche de Granby.

Poisson-nageur Rainbow Smelt Banana Williams Wabler Ripple Shad à la dandinette Cuillère Dartee Mister twister 6 pouces Twister blanc avec tête RZ Jigs Northland Bully de Williams Skip Shad Soft Jerkbait de 5 ¼ po. avec tête Long shank fire Ball Jig 3/4oz LiveTarget Emerald shiner Williams HQ35 Swimbait Herring 4 ½ po. Marcheur de fond Slick-Stick avec streamer double Rapala Original Floating F-11 avec fil plombé Yo-Zuri Crystal Minnow 5 ¼ po. Rapala articulé no 9 avec avançon et chapelet Lake Troll Dandinette Jig-A-Jo Bucktail

Bonne saison de pêche !