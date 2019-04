Manoir Chamberland: Oasis luxueuse au cœur de Montebello

Aménagé dans l’ancien presbytère complètement rénové de l’église de Montebello, en Outaouais, le Manoir Chamberland offre une expérience d’une classe à part, avec une attention particulière portée aux détails et au design. Pour une escapade raffinée, pour adultes seulement, à 1 h 30 de Montréal.

Les propriétaires des lieux, Dominique Primeau, un designer d’intérieur et collectionneur d’antiquités, et Ross Pattee, qui travaille à Ottawa dans le service public, sont des épicuriens dans l’âme, des amateurs de bon goût qui sont tombés sous le charme de cette belle bâtisse qui avait besoin d’amour... et de rénovations.

Pendant deux ans, le couple a entrepris une métamorphose d’envergure. Ce n’était cependant pas la première fois qu’ils se lançaient dans des travaux d’Hercule. Déjà, à Vancouver, puis à Ottawa, ils ont retapé et redonné tout le lustre d’antan à deux vieilles maisons centenaires.

Pour adultes

C’est donc en juillet 2017 que le Manoir Chamberland ouvrait ses portes et accueillait ses premiers visiteurs, charmés par l’élégance et le raffinement des lieux. Il faut préciser que seuls les clients de 18 ans et plus sont les bienvenus.

Photo courtoisie, Manoir Chamberland

Les huit chambres de l’ancien presbytère sont toutes décorées d’antiquités chinées ici et là par Dominique Primeau. Une passion avouée qui confère un immense cachet à la maison.

Les chambres comptent chacune une salle de bain privée, avec des produits de toilette signés Culti Milano, un minibar avec consommations non alcoolisées gratuites, une machine à café Nespresso, le Wi-Fi, le câble, des peignoirs et des pantoufles. Les draps Bellino sont de type égyptien, en provenance de l’Italie. Le grand luxe.

Cour arrière

Le matin, les invités sont conviés à la grande salle à manger du rez-de-chaussée, décorée d’antiquités, dont une grande table en bois qui peut accueillir plus de 12 personnes.

À l’arrière de la maison se trouve un espace aménagé digne des plus belles villas de la Côte d’Azur ou de Miami. La grande piscine creusée ainsi que les bains à remous invitent à la relaxation. Le mobilier extérieur est très moderne, à l’image de la sophistication des lieux.

À côté de la piscine se trouve un pavillon, qui peut accueillir une quarantaine de personnes assises et servir pour des réceptions privées ou des mariages.

À savoir

Tarifs

À partir de 275 $ par nuit, pour deux personnes.

Services

Petit-déjeuner, stationnement, Wi-Fi, câble, café dans la chambre, peignoirs et pantoufles, piscine.

Activités tout près

Restaurants et boutiques spécialisées de Montebello, parc Oméga, lieu historique national du Manoir-Papineau, Géo-Explora.

Coordonnées

Le Manoir Chamberland

545, rue Notre-Dame

Montebello, Québec

►www.manoirchamberland.com