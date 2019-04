Pas de panique dans le vestiaire des Jets

Même s’ils ne connaissent pas les débuts espérés dans les présentes séries éliminatoires, les Jets de Winnipeg ne voient aucune raison de s’inquiéter. D’ailleurs, ils sont on ne peut plus confiants de franchir le premier tour malgré le déficit de 0 à 2 qu’ils traînent face aux Blues de St. Louis.

Lorsque le site LNH.com a demandé à Blake Wheeler s’il était préoccupé à l’idée de faire cap vers St. Louis avec un retard de deux matchs dans la série, ce dernier a eu une réponse sans équivoque.

«Zéro, a lancé le capitaine des Jets. Tu dois remporter quatre matchs pour gagner une série. Je n’ai jamais vu une équipe y parvenir avec seulement deux victoires. Alors, nous sommes corrects.»

C’est un but de Ryan O’Reilly en début de troisième période qui a fait la différence vendredi soir, à Winnipeg, où les Blues se sont imposés 4 à 3. Lors du premier match, les visiteurs avaient marqué deux buts au troisième vingt pour revenir de l’arrière et arracher la victoire aux Jets.

«Ce sont les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Nous nous attendions à ce que ce soit difficile. Ils ont juste réussi à inscrire le dernier but», a dit Tyler Myers en entrevue avec LNH.com.

Le défenseur des Jets partage définitivement l’attitude de Wheeler.

«On pense au prochain match et on ne s’inquiète pas de ce qui s’est passé dans les deux premiers. C’est sûr qu’on aurait voulu qu’ils tournent en notre faveur. Mais nous serons prêts à sortir forts lors du premier match à St. Louis.»

Hellebuyck reste positif

De son côté, Connor Hellebuyck ne voulait pas entendre parler du but décisif qu’il a accordé à O’Reilly. En effet, le gardien n’a pas a été à son meilleur sur la séquence, et aimerait sans doute revoir ce tir partiellement voilé qui ne semblait pas des plus dangereux.

«Je vais rester positif ici, a lancé Hellebuyck. C’est seulement 2 à 0 et il y a encore beaucoup de hockey à jouer (...). Nous allons continuer de nous battre.»

Le troisième match de la série entre les Jets et les Blues sera disputé dimanche, en soirée, à St. Louis.