Pour mieux comprendre la série NASCAR Euro

VALENCE | La série de stock-cars européenne, mieux connue sous le nom de Whelen Euro Series, est l’un des trois Championnats NASCAR à être disputés à l’extérieur des États-Unis, tout comme les compétitions Pinty’s (Canada) et Peak (Mexique).

Initiée en 2009, cette compétition est reconnue par NASCAR depuis 2012. La configuration de ses bolides est comparable à celle des voitures de la série canadienne, mais les apparences peuvent être néanmoins trompeuses.

Son promoteur, le Français Jérôme Galepin, a voulu en faire un terrain de jeu plutôt abordable pour les engagés. En d’autres termes, les coûts d’opération sont bien moindres.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le peloton, ici, à Valence, compte 31 inscrits alors que la série Pinty’s tarde, en moyenne, à recruter une vingtaine de participants à chacun de ses événements.

Moteur huit fois plus cher

Selon le chef d’équipe Billy Burns, qui a roulé sa bosse en série NASCAR Pinty’s avant d’être embauché par l’écurie de GoFas Racing en Europe l’an dernier, la différence entre les voitures ici et au Canada est appréciable.

« À titre de comparaison, explique cet Ontarien dont la réputation n’est plus à faire dans le milieu du stock-car, un moteur en série Whelan Euro peut coûter environ 6000 dollars canadiens. En série Pinty’s, c’est huit fois plus cher. »

D’ailleurs, la puissance d’un moteur en Europe est limitée à 400 chevaux. Au Canada, elle peut atteindre 100 chevaux de plus.

C’est pour cette raison que les moteurs en Europe sont moins vulnérables aux bris majeurs.

Deux pilotes par équipe

Autre mesure pour réduire les coûts, chaque équipe peut faire courir deux pilotes dans la même voiture. Le financement est donc coupé de moitié.

Une journée de compétition comporte deux épreuves, l’une réservée aux pilotes de la catégorie Élite 1, dont fait partie Jacques Villeneuve, et l’autre, Élite 2, regroupe des pilotes, disons... moins aguerris.

Au sein de l’écurie GoFas Racing, le coéquipier de Villeneuve est le jeune et très prometteur Français Florian Venturi, qui a presque tout gagné en karting avant de passer à l’automobile.

Il convient toutefois de mentionner que certaines équipes mieux nanties font appel à un seul pilote.

Un plateau international

La beauté de la série européenne, c’est non seulement ses escales diversifiées sur le Vieux-Continent, mais aussi son peloton à saveur internationale.

Parmi les 11 premiers pilotes à l’arrivée samedi à Valence, neuf nations étaient représentées : Espagne, Belgique, Israël, France, l’Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suède et Canada (Villeneuve).

Des commissaires sévères

Si tous les coups, ou presque, sont permis en Amérique, la situation n’est certes pas la même en Europe. Les bousculades sont interdites sous peine de réprimandes sévères allant de la pénalité à une suspension.

D’ailleurs, notre première expérience dans la série NASCAR Euro a permis de constater que les touchettes sont peu fréquentes pendant une course. À Valence, on a eu droit à un défilé plutôt qu’à une course. Les pilotes sont plutôt hésitants, voire peu friands, avant d’attaquer un adversaire.

Les écarts entre les voitures sont considérables. À preuve, un peu plus de deux secondes ont séparé le premier pilote du 20e en qualifications dans le groupe Élite 1.

Une seule course sur tracé ovale

Des 13 étapes du calendrier en Europe, une seule a lieu sur ovale, aux Pays-Bas. Toutes les autres sont présentées sur circuit routier.

C’est d’ailleurs la seule fois dans l’année où il n’y a pas un programme double pendant un week-end de compétition.

Calendrier 2019

Série NASCAR Whelen Euro Series

Saison régulière

Valence, Espagne : 13 et 14 avril

: 13 et 14 avril Di Franciacorta, Italie : 11 mai et 12 mai

: 11 mai et 12 mai Brands Hatch, Angleterre: 1er et 2 juin

1er et 2 juin Most, République Tchèque : 29 et 30 juin

: 29 et 30 juin Venry, Pays-Bas *: 14 juillet

Séries éliminatoires (points doublés)

Hockenheim, Allemagne: 21 et 22 septembre

21 et 22 septembre Zolder, Belgique: 5 et 6 octobre

* Seule épreuve du championnat disputée sur tracé ovale. Toutes les autres sur circuit routier.