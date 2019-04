Rappel de plus de 51 000 véhicules Mazda3 au Canada

OTTAWA | Le constructeur japonais Mazda procède actuellement au rappel de plus de 51 000 véhicules de son modèle Mazda3 en raison d’un problème d’essuie-glaces qui pose des risques pour la sécurité.

Les voitures ciblées sont les modèles des années 2016, 2017 et 2018, et c’est un problème électrique qui est en cause puisqu’il pourrait entraîner l'arrêt des essuie-glaces, selon l’avis publié sur le site du ministère fédéral des Transports.

«Des essuie-glaces qui ne fonctionnent pas peuvent affecter la visibilité du conducteur dans certaines conditions», précise-t-on.

Le rappel concerne plus de 51 682 véhicules au pays.

«Mazda doit aviser les propriétaires par la poste d'apporter leur véhicule chez un concessionnaire pour faire remplacer le module de contrôle de la carrosserie avant par un module amélioré», explique-t-on dans l’avis du 4 avril dernier.