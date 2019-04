[VIDÉO] Olivier Pressoir, rappeur de pharmacie

Rappeur le soir et assistant technique en pharmacie le jour, Olivier Pressoir se décrit comme un fin connaisseur de la chose musicale, s’autoqualifiant de « Paul Houde du rap ».

Après avoir affronté quelques remous de la vie, le technicien en pharmacie n’a obtenu son diplôme d’études secondaires qu’à l’âge de 24 ans.

« La pharmacie m’avait toujours intéressé et j’ai décidé d’aller faire un DEP. Je me suis trouvé un très bel emploi, qui me permet de faire de la musique à côté. »

Depuis 2014, il livre une solide performance derrière le comptoir du labo, au Jean Coutu de la promenade Masson, à Montréal.

« Je m’occupe des dossiers des patients et je prépare les médicaments », énumère-t-il fièrement.

Le rap n’est jamais bien loin et le jeune homme de 33 ans aimerait pouvoir en faire une priorité.

« J’ai fait beaucoup de petites scènes et, une fois, une démo dans le cadre des WordUP! Battles devant 1000 personnes au Club Soda .»

« Mixtapes »

Il a posé son nom sur quelques « mixtapes » durant les dernières années, mais c’est en 2019 qu’il compte donner vie à un projet musical concret. « Ça s’appelle Tonne de briques. C’est un duo rap très humoristique qui s’inspire de plusieurs genres. Mon cousin est avec moi là-dedans », annonce-t-il.

Quand il est en pharmacie, on ne pourrait s’imaginer qu’il manie le micro aussi bien que le pilulier, mais il demeure serein dans tous les rôles. « Je n’ai aucun regret, sinon celui d’avoir voulu me trouver une « job safe » avant de me permettre la musique. »

Olivier Pressoir, 33 ans