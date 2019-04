Réponses aux deux questions les plus courantes sur la maladie de Lyme

Si vous trouvez une tique sur votre animal, quelle sera la question que vous voudrez naturellement poser à votre médecin vétérinaire ? En avril, c’est le mois de la prévention de la maladie de Lyme, et l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) en pratique des petits animaux s’est posé cette question et a procédé à une consultation en ligne auprès de 185 médecins vétérinaires québécois !

Voici les réponses aux deux questions les plus fréquemment posées par les propriétaires d’animaux dans ce contexte. Lorsque les gens trouvent une tique sur leur animal de compagnie, la première chose qui leur vient en tête concerne leurs propres santé et sécurité. Le plus grand nombre de questions, le quart de toutes les questions (25 %) posées par les propriétaires aux médecins vétérinaires concerne les dangers de transmission aux humains.

1. Est-ce qu’une tique sur mon chien peut, par la suite, me piquer et me transmettre la maladie de Lyme ?

Oui, c’est possible. Si elle est infectée, la tique du chevreuil peut alors transmettre la bactérie responsable de la maladie de Lyme, mais seulement lorsqu’elle prend son repas de sang sur un animal (ou sur un humain). La tique se nourrit en s’accrochant solidement à la peau de l’animal (ou à la nôtre !) avec ses pièces buccales. Une fois bien attachée, elle boira pendant plusieurs jours avant de se détacher. Si elle est bien attachée sur votre animal, elle ne viendra pas vous piquer. Toutefois, il y a une période de 24 heures où, avant de bien s’attacher à l’animal, elle pourrait accidentellement aller sur vous ou tomber au sol et chercher une autre victime.

Ce qu’il faut retenir : si votre animal de compagnie est bien protégé chaque mois à l’aide de médicaments vétérinaires appropriés, la tique mourra avant d’avoir transmis la maladie de Lyme.

Photo Adobe stock

2. Si mon chien a la maladie de Lyme, est-ce qu’il peut me la donner ?

Non ! La maladie de Lyme est transmise à un humain ou à un animal uniquement par la morsure d’une tique infectée par la bactérie borrelia burgdoferi. Votre chien ne peut donc pas vous transmettre directement cette maladie. Toutefois, s’il n’est pas bien protégé avec des médicaments vétérinaires appropriés, il pourrait transporter des tiques dans votre environnement immédiat. Il est donc important de traiter son animal chaque mois quand les tiques sont actives, dès que la température extérieure atteint ou dépasse 4° Celsius.

Ce qu’il faut retenir ici

Votre chien ne peut pas vous transmettre directement la maladie de Lyme, mais s’il n’est pas bien protégé mensuellement, il pourrait involontairement rapporter dans votre environnement immédiat des tiques glanées lors de ses promenades.

D’autres trucs pour votre propre santé

Si vous devez retirer une tique de votre animal, souvenez-vous de porter des gants.

► Pour de plus amples renseignements pour votre propre protection, visitez le site : ciusssmcq.ca