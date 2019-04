Saveurs madeliniennes

La Table des Roy

Photos courtoisie, Hortense des Dorides

Meilleure table des îles et parmi les meilleures tables du Québec, la Table des Roy est menée d’une main de maître par Johanne Vigneault et ce depuis plus de 30 ans. L’histoire veut que ses parents aient vendu la maison familiale aux Roy, qui l’ont convertie en restaurant. La jeune Johanne y a fait ses armes, d’abord comme plongeuse, puis en cuisine. En 1986, dans la vingtaine, elle a racheté le restaurant. Avec brio. La chef passionnée, qui prépare les fruits de mer comme personne (oh, savoureux pétoncles des îles), offre une cuisine raffinée et un service impeccable en salle.