Une autre tempête printanière frappera le Québec

Une importante tempête printanière frappera le Québec dès dimanche soir et amènera d’importantes quantités de pluie et de neige. Certains secteurs pourraient recevoir jusqu’à 25 cm de neige et même de la pluie verglaçante.

Alors que le printemps semblait s’installer samedi, Environnement Canada a émis un avertissement pour plusieurs régions de la province. Des municipalités des hautes Laurentides et de Lanaudière, où les intempéries ont causé d’importantes coupures d’électricité au début de la semaine, pourraient notamment voir un mélange de pluie et de neige, avec de la pluie verglaçante.

Selon les prévisions, 25 à 40 millimètres de pluie sont attendus le long de la vallée du Saint-Laurent, entre Montréal et Québec, ainsi que dans la vallée de l’Outaouais.

«Les fortes pluies peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Des inondations sont possibles dans les basses terres», a averti Environnement Canada.

Toutefois, pour les régions plus au nord et à l’est, on prévoit entre 15 et 25 centimètres de neige lourde, accompagnée de pluie verglaçante.

La tempête printanière balaiera presque tout le Québec, de l’Outaouais à la Côte-Nord, d’ici mardi.