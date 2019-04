Washington laisse entrevoir la fin de la guerre commerciale avec Pékin

Les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale se sont achevées samedi sur une note d’optimisme, les États-Unis laissant entrevoir la perspective de la fin de la guerre commerciale avec la Chine qui pourrait faire rebondir la croissance mondiale.

« Nous avons l’espoir de nous rapprocher de la dernière ronde de discussions pour trouver une conclusion aux problèmes » encore irrésolus, a indiqué le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin lors d’une conférence de presse.

Il s’est toutefois refusé à avancer une date martelant que « le plus important » était de mener à bien les négociations plutôt que d’imposer « une date arbitraire ».

Les États-Unis et la Chine négocient âprement depuis le mois de janvier un large accord commercial qui doit permettre de mettre fin à la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump à coups de droits de douane sur des centaines de milliards de dollars de marchandises chinoises pour forcer Pékin à mettre fin à des pratiques jugées déloyales.

Cette guerre a ralenti le rythme de la croissance mondiale, désormais attendue à 3,3% cette année (-0,2 point) contre 3,6% l’an passé. Mais se fondant sur l’hypothèse que les deux premières puissances mondiales vont prochainement pacifier leurs relations, le Fonds monétaire international anticipe un rebond de la croissance en 2020 (+3,6%).

La directrice du Fonds, Christine Lagarde a souligné que l’économie de la planète se trouvait à un moment « délicat », mais que la situation pouvait s’améliorer si les pays prennent les bonnes décisions et « ne portent pas préjudice » à la croissance en se gardant par exemple de prendre des mesures protectionnistes.

Vers un accord historique?

« Si nous parvenons à conclure » ces discussions par un accord, « cela marquera le changement le plus important dans la relation commerciale en quarante ans » entre les États-Unis et la Chine, a estimé Steven Mnuchin, soulignant qu’au-delà des rondes de négociations qui se tiennent alternativement à Washington et Pékin, les deux parties avaient des discussions permanentes par téléphone.

L’administration Trump entend réduire le colossal déficit commercial des États-Unis avec la Chine, mettre fin au transfert forcé de technologies, limiter les subventions chinoises aux entreprises d’État ou encore mettre fin au vol de propriété intellectuelle.

Le ministre américain a réitéré la position ferme des négociateurs américains: assortir les termes de l’accord d’un mécanisme assurant que celui-ci soit effectivement mis en oeuvre. Car par le passé, il y a eu des accords, mais qui n’ont jamais été appliqués, a-t-il rappelé.

« Un échange de biens et services libre, équitable et mutuellement profitable et des investissements sont les moteurs clé de la croissance et de la création d’emplois », a commenté de son côté Lesetja Kganyago, le gouverneur de la Banque centrale sud-africaine et président du Comité monétaire et financier international du FMI (CMFI) lors de la conférence de presse finale.

Cette semaine, de nombreux responsables du FMI, de la Banque mondiale, des ministres des finances et banquiers centraux, réunis à Washington, ont mis en garde contre les tensions commerciales qui ne profitent à terme à personne.

« La prolongation des tensions commerciales et des incertitudes politiques posent un sérieux risque pour l’économie mondiale en minant les investissements privés, en perturbant les chaînes de production et en affaiblissant la croissance de la productivité », a ainsi commenté le vice-premier ministre japonais, Taro Aso, également ministre des Finances.

Le Japon, qui préside le G20, a souligné sa volonté de mener les réunions dans un « cadre multilatéral ». Notant que tous les risques ne s’étaient pas pour l’heure matérialisés, Taro Aso, a ainsi souligné « la nécessité de trouver des solutions basées sur le multilatéralisme ».

Ces commentaires interviennent alors que les États-Unis et le Japon doivent se retrouver lundi et mardi à Washington pour des discussions sur un éventuel accord de libre-échange.

« Nous travaillons dur, à travers notre organisation, à aider nos membres à répondre aux inquiétudes et à réduire de manière urgente les tensions commerciales », a commenté enfin Roberto Azevedo, le directeur général de l’Organisation mondiale du Commerce.