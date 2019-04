4 symboles qui dérangent Fournier

Cependant, selon deux historiens que l’Agence QMI a consultés, cette croix a davantage une symbolique historique que religieuse, et devrait être préservée.

D’ailleurs, elle fait partie intégrante des armoiries officielles du Québec et de celles du Royaume-Uni.

« C’est l’héritage britannique. Qu’on le veuille ou non, on a un parlement qui est d’origine britannique», a commenté l’historien Raymond Saint-Pierre.

Cette « croix anglicane » est présente à trois endroits au-dessus du siège du président de l’Assemblée nationale : une fois seule, une fois dans les armoiries du Québec et une autre fois dans les armoiries du Royaume-Uni. « Il ne faut pas oublier que ce sont des symboles qui sont liés à la monarchie. La souveraine du Royaume-Uni est aussi la chef de l’Église anglicane. Cette croix, pour les anglicans, c’est la représentation du pouvoir religieux », affirme Catherine Fournier.

Comme les élus du Parti québécois et de Québec solidaire, Catherine Fournier aimerait que le serment à la reine, qu’accomplissent les députés lors de leur assermentation, soit aboli. « Le serment à la reine, pas nécessairement pour l’aspect religieux, mais pour l’aspect aussi monarchique que ça représente, moi je pense que c’est vraiment quelque chose du passé. En ce sens, j’appuie le projet de loi qui a été déposé par le député de Jean-Lesage [Sol Zanetti]. »

La « croix anglicane » est aussi représentée au sommet de la masse de l’Assemblée nationale. La masse symbolise l’autorité de l’Assemblée nationale et de la présidence. Selon l’Assemblée nationale, elle est « l’un des accessoires les plus solennels et symboliques ». Elle accompagne chacune des séances au Salon bleu.