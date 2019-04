«Ça va être deux Saint-Jean en une!»

Dans un peu moins de trois mois, Éric Lapointe montera sur scène pour offrir « le show de sa vie » sur les plaines d’Abraham. Un spectacle carte blanche où, en compagnie de plusieurs invités, le rocker fera un survol de sa carrière.

« Ça va être deux shows de la Saint-Jean en un », a lancé Éric Lapointe, en marge d’une activité promotionnelle liée à l’émission La Voix qui se déroulait au Centre Vidéotron.

Le rocker de 49 ans sera en vedette le 9 juillet à la 52e édition du Festival d’été de Québec.

« Ça fait longtemps que je n’ai pas fait les Plaines tout seul et je remercie le Festival de m’offrir cette opportunité », a-t-il dit.

La dernière visite en tête d’affiche du rocker à la voix rauque sur les Plaines remonte au 13 juillet 2011.

Éric Lapointe était du spectacle de la Saint-Jean qui a été présenté à cet endroit en 2017, et son dernier passage au Festival d’été de Québec s’était déroulé dans un parc de la Francophonie rempli à craquer le 11 juillet 2016.

Un survol

Éric Lapointe dévoilera, lors d’une conférence de presse à venir, les invités et tous les détails entourant ce spectacle carte blanche. Il a toutefois révélé quelques détails sur l’esprit qui entourera cette soirée qui risque d’être explosive et intense.

« Je vais inviter tous mes amis qui ont été là tout au long de ma carrière et les artistes qui m’ont influencé. Je vais faire un survol de tous mes albums et reprendre des chansons qui ont été importantes et marquantes pour moi », a-t-il indiqué.

Le travail de conception du spectacle est en cours.

« J’ai bien hâte. Le site est grandiose », a-t-il ajouté.

Présent à ses côtés, lors de cet entretien, Éric Lapointe a profité de l’occasion pour tendre une perche à Marc Dupré, son collègue-coach qui est de retour à l’émission La Voix.

« Je pense que tu devrais être de ce spectacle », a-t-il mentionné, devant un Marc Dupré qui était presque prêt, sur-le-champ, à mettre sa signature au bas d’un éventuel contrat.