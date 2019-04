[EN IMAGES] Des dizaines de militaires sur le terrain pour une simulation médicale

Des dizaines de militaires étaient sur le terrain dimanche matin pour une simulation médicale d’urgence à l’Hôtel-Dieu, à Montréal.

Pour améliorer la capacité des Forces armées à répondre à un événement où on retrouve de multiples victimes et la collaboration avec les établissements de santé, on a simulé une situation où un feu de forêt a fait plusieurs blessés.

Une cinquantaine d’étudiants en médecine, avec des maquillages réalistes imitant des blessures, ont interprété des victimes.

En plus des militaires, 15 urgentologues et 23 médecins résidents du CHUM, du CHU Sainte-Justine, de l’Hôpital du Sacré-Cœur et de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ont participé à l’événement.

