Les Blue Jackets bien en selle

Les Blue Jackets de Colombus ont remporté un troisième affrontement consécutif dans leur série face au Lightning de Tampa Bay, dimanche soir, en Ohio. Cette fois, la troupe de John Tortorella a signé un gain de 3 à 1.

Il s’agit d’ailleurs de la première fois en 2018-2019 que la formation floridienne perd trois parties de suite.

Après un premier engagement sans but, Matt Duchene a profité d’un généreux retour d’Andrei Vasilevskiy pour ouvrir la marque en deuxième période. Il s’agissait du deuxième but en autant de joutes pour l’ancien porte-couleurs des Sénateurs d’Ottawa. Ce filet a également permis à Duchene de rejoindre Jordan Eberle des Islanders de New York au sommet des pointeurs lors des séries éliminatoires. Les deux patineurs ont amassé cinq points en trois parties.

Quelques instants plus tard, Olivier Bjorkstrand a décoché un tir frappé précis dans le haut du filet de Vasilevskiy. À ce moment, les Blue Jackets évoluaient avec l’avantage d’un homme, puisque Ryan Callahan avait été chassé pour avoir créé de l’interférence à l’endroit de Zach Werenski.

Cam Atkinson a assuré la victoire des Jackets en touchant la cible dans un filet désert.

La réplique des perdants est venue du bâton d’Ondrej Palat lors du dernier tiers. L’ailier tchèque a récupéré son propre retour pour placer la rondelle derrière la ligne des buts.

Devant la cage des Jackets, Sergei Bobrovsky a réalisé 30 arrêts. S’il n’a pas été particulièrement sollicité lors des 40 premières minutes, le gardien russe a été très efficace dans le dernier engagement, ce qui au final a fait la différence.

De l’autre côté de la patinoire, Vasilevskiy a repoussé 27 des 30 rondelles dirigées contre lui.

Privé de deux gros morceaux

Le Lightning était privé de deux de ses meilleurs éléments pour cette joute. En effet, l’attaquant Nikita Kucherov et le défenseur Victor Hedman manquaient à l’appel.

Meilleur pointeur du circuit Bettman en saison régulière, Kucherov était suspendu pour avoir violemment frappé le défenseur Markus Nutivaara lors de l’affrontement précédent. L’arrière des Blue Jackets n’était d’ailleurs pas en uniforme pour le troisième match de cette série. Kucherov a été remplacé par Callahan, qui était utilisé pour la première fois de la présente danse printanière.

De son côté, Hedman s’est absenté en raison d’une blessure. La nature du mal qui afflige le défenseur suédois n’a pas été révélée, mais il avait raté les quatre dernières parties des siens en saison régulière en raison d’une blessure au haut du corps.

C’est avec Kucherov et peut-être Hedman que le Lightning tentera d’éviter le balayage, mardi soir, alors que les deux formations se retrouveront au Nationwide Arena pour le quatrième match de cette série de premier tour.