Nazem Kadri risque d’être suspendu

Nazem Kadri a été convoqué à une audience en personne par le service de la sécurité des joueurs pour le coup de bâton qui a causé son expulsion du deuxième match de la série de premier tour opposant les Maple Leafs de Toronto aux Bruins, samedi soir à Boston.

Quand un joueur a une rencontre en personne, cela veut dire qu’il peut écoper d’une suspension de six matchs et plus.

Lors de la troisième période de la victoire de 4 à 1 des Bruins samedi, Kadri a asséné un double-échec sournois au visage de Jake DeBrusk, avec qui il avait eu maille à partir à plusieurs occasions durant la rencontre. Il voulait alors venger une mise en échec que le patineur des Bruins venait de servir à Patrick Marleau.

L’attaquant s'est vu décerner une inconduite de partie pour son geste.

Kadri et DeBrusk ne se sont pas lâchés d'une semelle au cours de la soirée. En deuxième période, DeBrusk a d'ailleurs sorti le genou à l'endroit de son rival, qui a dû retraiter au vestiaire avant de revenir dans la mêlée au troisième tiers.

La série entre les Leafs et les Bruins est égale 1-1. Le match numéro trois sera disputé lundi à Toronto.