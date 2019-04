Photos souvenirs: Mouffe

L’actrice

Photo d’archives

Année 1969. Il y a 50 ans ! Mouffe, 22 ans, jouait dans le film du cinéaste Gilles Groulx (photo) Où êtes-vous donc?, un long métrage expérimental qui dénonçait – déjà – la société de consommation. Cette même année, la série de spectacles de L’Osstidcho, auxquels elle collaborait, se terminait dans l’apothéose à la Place des arts.

La parolière

Photo d’archives

Luc Plamondon, Renée Claude et Mouffe en 1974. Non seulement Mouffe a composé les paroles de quelques-uns des plus gros succès de son amoureux de l’époque, Robert Charlebois, tels Madame Bertrand, Ordinaire et Le Mur du son, mais elle a écrit aussi pour plusieurs interprètes, dont Renée Claude et Nicole Martin qui nous a quittés récemment.

L’humoriste

Photo d’archives

Claudine Monfette, surnommée Mouffe, alors qu’elle coanimait l’émission Culbute à Radio-Canada Première en 1977 avec Jacques Beaulieu. À cette émission, elle parodiait plusieurs personnalités, devenant Rocky Brisemouffe (le commentateur sportif Rocky Brisebois) ou Sœur Verte (Sœur Berthe) à l’époque où les micro-ondes s’invitaient dans nos cuisines.

L’animatrice

Photo d’archives

Il y a plus de 35 ans, en 1983, Mouffe au micro de la radio de Radio-Canada, au magazine d’actualité culturelle Sameditou. Elle comptait déjà près de 20 ans de carrière, passant d’un métier artistique à un autre, elle est diplômée de l’École nationale de théâtre à Montréal en 1966 où elle avait rencontré sur les bancs d’école un certain... Robert Charlebois.

Avant la mise en scène

Photo d’archives

Dès sa sortie de l’École nationale de théâtre, Mouffe fut de plusieurs spectacles. D’abord Terre des bums avec Charlebois et Jean-Guy Moreau, suivi du mythique L’Osstidcho créé et mis en scène par Paul Buissonneau au Quat’Sous et aussi Peuple à genou. Pas étonnant qu’elle deviendra plus tard elle-même metteuse en scène.

► Mouffe signe la mise en scène du mégaspectacle de deux heures La Tournée des idoles animé par Mario Lirette. Y défileront Patsy Gallant, Michèle Richard, Gilles Girard, Claude Valade, Michel Stax, Pière Sénécal, les Français Gérard Lenorman, Sheila, Plastic Bertrand, Enrico Macias, Claude Barzotti et des représentants d’anciens groupes tels les Classels, les Lutins, les Gendarmes, Les Hou-Lops et les Bel Canto. Plus de 14 musiciens et choristes sur scène. Deux représentations à 13 h 30 et 19 h 30 le 25 mai au Centre Vidéotron de Québec. D’autres dates pourraient s’ajouter. Voir lecentrevideotron.ca.

► Mouffe signe la mise en scène de plusieurs artistes et événements. Elle écrit toujours des chansons.