Faire sa pizza maison peut être une partie de plaisir ! On peut faire ou acheter une croûte de blé entier ou encore de chou-fleur et la garnir en fonction de l’inspiration du moment. Côté sauce, plusieurs options sont maintenant offertes sur le marché. Elles passent cette semaine au banc d’essai.

► Notre analyse

20 sauces ont fait partie de notre analyse.

Elles apportent, par portion de 60 ml (1/4 tasse) :

De 25 à 60 calories

De 0 à 3 g de lipides

De 115 à 330 mg de sodium

De 3 à 6 g de sucres

De 0 à 2 g de fibres

Certaines sauces sont des sources de vitamines A et C.

Les meilleurs choix

Mutti sauce à pizza aux épices

Photo Chantal Poirier

Cette sauce a beaucoup d’avantages. Avec 25 calories, 3 g de sucres et un contenu modéré en sodium (190 mg), elle compte dans nos meilleurs choix. On apprécie qu’elle soit une source de fibres tout en affichant une belle liste d’ingrédients.

Eden sauce pour pizza et pâte biologique

Photo Chantal Poirier

Cette sauce compte parmi les plus faibles en sodium du banc d’essai (150 mg). Elle n’apporte que 25 calories et aucun gras. De plus, son contenu en sucres est raisonnable (3 g). Elle ne contient aucun additif, comme on aime !

Trois autres sauces se distinguent par leur faiblesse en sodium. Il s’agit de la marque Le Choix du Président sauce à pizza originale avec 115 mg et à l’ail avec 150 mg et Compliments sauce à pizza traditionnelle qui affiche 150 mg.

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

Si on apprécie cette teneur modérée en sel, on préférerait que la liste d’ingrédients soit plus épurée (présence de glucose-fructose, amidon de maïs modifié, benzoate de sodium et acide citrique). Leur teneur en sucres est de 4 grammes.

Photo Chantal Poirier

► Les ingrédients

Les sauces à pizza analysées sont constituées de tomates broyées, d’huile, d’épices. Certaines contiennent du sucre (ou du glucose-fructose), de l’amidon de maïs modifié, de l’acide citrique et du benzoate de sodium.

Photo Chantal Poirier

On apprécie les listes d’ingrédients des sauces Stefano et Jardins St-Antoine. Elles apportent toutes deux 210 mg de sodium, mais Stefano l’emporte pour sa teneur en sucres moindre.

Photo Chantal Poirier

Les moins bons choix

Catelli sauce à pizza tomate & basilic

Photo Chantal Poirier

Avec 305 mg de sodium, cette sauce se situe parmi les plus salées. Dommage, car les autres valeurs nutritionnelles sont dans la moyenne.

Classico sauce à pizza traditionnelle

Photo Chantal Poirier

Cette sauce est la plus salée (330 mg) et figure parmi les deux sauces les plus sucrées du banc d’essai (5 g).

Variante sur la sauce

Photo Adobe stock

En utilisant de la pâte de tomates, on diminue la teneur en sodium de notre pizza. N’oublions pas que la garniture apporte aussi beaucoup de sel tout comme la pâte. Une pâte de tomates sans sel ajouté est une bonne option. On peut aussi concocter une sauce maison à base d’ail, de tomates italiennes en conserve faibles en sodium, de basilic et d’origan séché.

Pour une pizza santé

Utiliser un pain pita de grains entiers au lieu d’une pâte à pizza traditionnelle. On peut aussi faire une pâte originale à base de chou-fleur ! Il suffit d’utiliser le légume frais que l’on passera au robot ou encore d’opter pour le chou-fleur en riz Arctic Gardens au rayon des surgelés. Quant à la garniture, miser sur les légumes variés et le fromage réduit en gras. Si les charcuteries sont à limiter, on peut y ajouter des morceaux de poulet cuit, des crevettes ou pourquoi pas du tofu râpé ?

Recette de pizza sur croûte de chou-fleur

(source Arctic Gardens)

Ingrédients

1 sac de 340 g de chou-fleur en riz (ou fleurets d’un chou-fleur entier)

2 œufs

10 ml (2 c. à thé) huile d’olive

1 ml (¼ c. à thé) poudre d’ail

2 ml (½ c. à thé) origan séché

Sel et poivre du moulin

250 ml (1 tasse) fromage râpé mélange italien

♦ Garnitures

125 ml (½ tasse) sauce marinara (ou tomates de votre choix)

375 ml (1 ½ tasse) tomates cerises coupées en deux

375 ml (1 ½ tasse) fromage râpé mélange italien

Quelques rondelles d’oignon rouge

60 ml (¼ tasse) basilic frais émincé

1. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).

2. Dans un bol allant au four à micro-ondes, cuire les brisures de chou-fleur 5 minutes. Remuer deux fois durant la cuisson. Laisser refroidir.

3. Broyer grossièrement à l’aide d’un pied mélangeur.

4. Dans un grand bol, battre les œufs avec l’huile, les épices, le sel et le poivre.

5. Ajouter le chou-fleur refroidi et le fromage râpé.

6. Sur une plaque à pizza recouverte de papier parchemin, étaler et presser la préparation pour former un cercle d’environ 25 à 30 cm (10 à 12 po) de diamètre.

7. Cuire 25 minutes, retourner la croûte sur un autre papier-parchemin, remettre sur la plaque et cuire 10 minutes de plus.

8. Augmenter la température du four à 500 °F (250 °C).

9. Garnir la croûte de sauce, de tomates cerises, de fromage et d’oignon rouge.

10. Cuire au four de 7 à 10 minutes et servir garni de basilic.