Une vie active dans des ligues pour adultes

Il n’y a pas que dans les écoles secondaires qu’il est possible de faire partie d’une ligue sportive. Plusieurs réseaux à Québec offrent l’opportunité de continuer à bouger, en proposant des ligues pour adultes pour jouer, notamment, au soccer, au hockey, au hockey cosom et à la balle-donnée.

Ces ligues sont l’occasion idéale pour vous aider à maintenir un rythme de vie actif ou, encore, à continuer de pratiquer votre sport de jeunesse.

Elles sont ouvertes à tous et sont aussi proposées en volet corporatif et pour des équipes féminines.

Pour les fondateurs de Réseau Sports adultes, Nicolas Dallaire et Steve Gaudreau, être un adulte avec des responsabilités ne veut pas dire que l’on ne peut plus jouer.

Photo Stevens LeBlanc

« Ce n’est pas parce que t’as des enfants, une job, un conjoint et une maison que tu ne peux pas aller jouer au volley tous les lundis », fait valoir Nicolas Dallaire.

Il indique que, souvent, les athlètes qui ont été dans les associations sportives ou les ligues scolaires étant jeunes se retrouvaient avec aucune possibilité de continuer, une fois rendus adultes.

« On veut que la place des adultes dans les sports soit reconnue », poursuit-il. D’ailleurs, leur slogan le démontre bien : Reste dans le match.

Photo courtoisie

Pour le moral aussi

Bien entendu, il y a aussi le volet social qui est important. « Au niveau psychologique, ça te fait voir du monde, ça te fait décrocher de la routine. On prône le côté social », ajoute M. Dallaire. « On brise l’isolement », enchaîne son associé, M. Gaudreau.

Photo courtoisie

En effet, les gens qui n’ont pas d’équipe, mais qui désirent en intégrer une sont pris en charge dans ce type de réseau.

Jérémie Coderre, directeur général de Sports Ligues Québec, spécialisé dans les ligues de soccer et de futsal, indique que le service offert est conçu pour que tout soit le plus facile possible pour les participants.

« Ils joueront toujours au même terrain, toute la saison. L’objectif est de rendre le tout le plus accessible », lance-t-il.

Il y a également un aspect de valorisation. « On offre des ligues qui mettent le joueur à l’avant-plan, on le fait sentir comme une star, indique M. Coderre. Souvent, lorsqu’il y a des joueurs moins motivés, c’est une forme de support pour les encourager à bouger. »

Photo courtoisie

Modèle saisonnier

Les ligues ont également pris le soin de reprendre le modèle saisonnier des grandes ligues, le salaire en moins.

« C’est le même concept que les ligues professionnelles, mais dans un cadre amical. Il y a la saison, les séries et la finale, et les gagnants ont la bouteille de mousseux, le t-shirt ou la calotte de champions et le buck du joueur étoile », termine M. Dallaire.

Sports proposés

Réseau Sports adultes (RSA)

https://www.reseausportsadultes.com

581 500-0209

Balle-donnée

Basketball

Flag football

Futsal

Hockey

Soccer (intérieur et extérieur)

Softball (intérieur et extérieur)

Volleyball

Volleyball de plage

Hockey cosom

♦ RSA propose également la formule « Les Simones », qui sont des ligues uniquement féminines

Photo courtoisie

Sports Ligues Québec

https://www.sportsligues.quebec

418 554-7133

Soccer

Futsal

Sports d’équipe de la Capitale

https://www.secapitale.com/

418 933-1533

Soccer extérieur

Soccer intérieur

Hockey

Ligues intra de l’Université Laval

https://www.peps.ulaval.ca/ligue-intra/inscription/

418 656-PEPS

Basketball

Hockey sur glace

Hockey cosom

Soccer

Volleyball

Softball

Spikeball

Ultimate freesbee

Volleyball de plage

Différentes formules sont proposées dans ces ligues