GIGNAC, Jeannette



Au Centre d'hébergement Cooke, le 9 avril 2019, à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédée dame Jeannette Gignac, fille de feu monsieur Georges Gignac et de feu dame Gilberte Vézina. Elle était native de Saint-Raymond et demeurait à Trois-Rivières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale mardi 16 avril de 19 h à 21 h età compter de 10 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Gignac laisse dans le deuil sa fille Josée Lyonnais (Michel Boisvert); ses petits-enfants: Roxanne (Alex Bernache) et Alyson (Charles Tremblay); ses frères et sœurs: Paul-Émile (Diane Béland), Gilles (Micheline Trudel), René (Marjolaine Drolet), Jean-Noël et Lise (Fabien Plamondon); sa filleule Marianne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Cooke, particulièrement monsieur Ricard et son équipe, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.