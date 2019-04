5 choses qu’on retient du premier épisode de «Game of Thrones», saison 8

ATTENTION: CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LA SAGA GAME OF THRONES.

Cela fait 2 ans qu’on attend patiemment la 8e (et dernière) saison de la série Game of Thrones, et elle est enfin arrivée.

Cette émission à grand succès se base sur la série de livre A Song of Ice and Fire de George R. R. Martin.

La huitième saison va contenir 6 épisodes et les événements sont imaginés puisque le dernier livre n’est pas encore publié.

Voici donc les 5 choses les plus importantes qui sont arrivées dans le premier épisode de la saison 8

1. Jon Snow est l’héritier légitime du Trône de Fer et il le sait

Quand on rencontre Jon Snow dans la saison 1 de GoT, on nous dit qu’il est le fils bâtard de Ned Stark. On apprend ensuite que c’est faux, et qu’il est en fait le fils de Lyanna Stark, la soeur de Ned, et de Rhaegar Targaryen, le frère de Daenerys Targaryen.

Lyanna serait morte en accouchant, mais juste avant, elle aurait demandé à Ned de s’occuper de son fils, qu’il a rebaptisé Jon Snow. Son vrai nom est Aegon Targaryen et il est l’héritier légitime du Trône de Fer puisqu’il est le fils du fils du Roi Aerys II Targaryen...

Ok, c’est compliqué, mais l’important c’est que maintenant, Jon lui-même est au courant, et il est très troublé de cette nouvelle puisqu’il est amoureux de Daenerys, qui elle, croit qu’elle est l’héritière légitime. On se souvient que Jon ne veut pas du tout régner sur Westeros et il le répète sans cesse. Oh lala!

2. Les «White Walkers» arrivent très vite

Ces zombies aux yeux bleus sont normalement contenus au nord de Westeros derrière un mur, mais ce n’est plus le cas puisque Bran Stark les a vu en chemin vers nos héros principaux.

On sait qu’ils se rapprochent dangereusement, puisque certains membre de la «Night Watch» sont tombés sur le cadavre devenu «White Walker» du jeune Ned Umber qui était parti en mission pour aller chercher des soldats potentiel pour aider les Stark. Ew!

3. Les gens dans le Nord ne capotent vraiment pas sur Daenerys

Puisque le «Night Watch» avait élu Jon Snow comme étant le Roi du Nord, ils ne sont pas très contents de se faire imposer Daenerys comme leur nouvelle reine.

D’ailleurs, Sansa Stark ne semble pas l’aimer du tout...

Et c'est aussi le cas de Samwell Tarly qui a appris dans cet épisode que Daenerys avait tué son père et son frère. Ouf!

4. Les Dragons de Daenerys ne capotent vraiment pas sur Jon Snow

Fait cocasse, Jon et Daenerys s’aiment beaucoup (on ne parlera pas du fait que Daenerys est la tante de Jon, weird) et quand ils s’embrassent, les dragons de celle-ci semblent prêts à transformer Jon en tas de cendres.

L’un des dragons a quand même accepté que Jon fasse un tour sur son dos dans une scène tout droit sortie d'Harry Potter. Qu’est-ce que tout cela veut dire?

5. Bran Stark est creepy

Il fixe tout le monde et n’a aucune émotion. On comprend qu’il a vécu d’horribles choses (par exemple, se faire pousser en bas d’une tour et devenir paralysé), mais quand même!

Avec tout cela, la saison 8 s'annonce très prometteuse et on a bien hâte de voir comment nos héros vont réussir à vaincre l’armée des «White Walkers»!

