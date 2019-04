6 raisons pourquoi «The Perfect Date» et «To All the Boys» sont en fait exactement le même film

ATTENTION: CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LES FILMS THE PERFECT DATE ET TO ALL THE BOYS I'VE LOVED BEFORE.

Netflix nous a fait un beau cadeau en sortant la comédie romantique The Perfect Date mettant en vedette Noah Centineo, et les comparaisons avec l’autre succès Netflix, To All The Boys I’ve Loved Before, étaient inévitables.

Par contre, on ne s’attendait pas à ce que Noah joue pratiquement le même rôle, et que les histoires se ressemblent autant! Mais avant de révéler lequel des deux est le meilleur film, comparons-les.

Voici donc 6 raisons pourquoi The Perfect Date et To All the Boys sont identiques.

1. Noah joue des rôles similaires.

Dans The Perfect Date, Noah joue Brooks Rattigan, un jeune homme ambitieux qui veut récolter de l’argent pour aller à l’université Yale. Il habite seul avec son père puisque sa mère les a abandonnés et elle a maintenant une nouvelle famille.

Dans To All the Boys, Noah joue Peter Kavinsky, un jeune homme ambitieux et sportif. Son petit frère et lui Lui habitent seuls avec leur mère puisque leur père les a abandonnés et il a maintenant une nouvelle famille...

Vous voyez ce qu'on veut dire?

2. Les «fausses relations»

Les deux films prétendent que le fait de vouloir attirer l’attention d’une personne qu’on aime en faisant semblant d’être en couple avec une autre personne est normal.

Dans The Perfect Date, Brooks veut séduire Shelby (Camila Mendes), alors il fait semblant de sortir avec Celia (Laura Morano), qui, elle, veut sortir avec un certain Franklin.

Dans To All the Boys, Peter veut reconquérir son ex Gen, alors il fait semblant de sortir avec Lara Jean (Lana Condor), qui, elle, veut éviter que son vrai crush, Josh, ne sache qu’elle l’aime.

Ne faites pas ça à la maison! C’est manipulateur, et étrange.

3. La fille «populaire»

Que ce soit Brooks ou Peter, les deux personnages s’intéressent d’abord à des filles très belles et populaires, qui sont en fait superficielles et pas si incroyables que ça.

Dans The Perfect Date, c’est Shelby...

... et dans To All the Boys, c’est Gen.

4. La fille «différente»

Les deux jeunes hommes finissent aussi par tomber en amour avec une fille «pas comme les autres», qui s'intéresse à d'autres choses que son statut social.

Que ce soit Celia dans The Perfect Date ou Lara Jean dans To All the Boys, les deux portent des bottes de combat!

Captures d'écran, Netflix

*Note à moi-même: m’acheter des bottes de combat pour séduire Noah Centineo

5. Les chicanes en public

Dans les deux RomCom, le faux couple vit une chicane publique qui met un froid entre les deux. Dans The Perfect Date, Celia et Brooks rompent durant un party, mais Celia est froissée par les propos de son faux chum.

Dans To All the Boys, Peter et Lara Jean se chicanent devant sa famille et Josh, puis une autre fois à l’école quand le vidéo dans le spa est publié sur Instagram.

Dans les 2 cas, les filles disent au personnage joué par Noah qu’elles ne veulent pas être un deuxième choix.

6. Tout est bien qui finit bien

Les faux couples semblent fonctionner dans l’univers des RomCom Netflix puisque Brooks et Celia se réconcilient, tout comme Peter et Lara Jean! Une fin heureuse pour Noah et ses mensonges étranges.

Ce qu’on retient des deux films, c’est que les personnages sont mieux développés dans To All the Boys, surtout celui de la méchante fille Gen, qui est beaucoup plus réaliste que Shelby.

Et vous, qu’avez-vous pensé de The Perfect Date?

Sondage Je l'ai préféré à To All the Boys To All the Boys est BIEN meilleur! Partagez votre résultat sur Facebook

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!