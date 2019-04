Cinq sportifs qui sont revenus au sommet

En remportant le Tournoi des Maîtres 11 ans après son dernier sacre majeur, Tiger Woods a réussi l’un des plus beaux retours à l’avant-plan de monde sportif. Voici cinq autres athlètes qui sont revenus en force dans leur discipline respective.

-Mario Lemieux

REUTERS/Mike Segar

La carrière de Mario Lemieux a été grandement amputée par une multitude d’ennuis de santé. Le «Magnifique» a notamment souffert de problèmes récurrents au dos et d’un cancer. La maladie lui a d’ailleurs fait rater l’entièreté de la campagne 1994-1995. De retour sur les patinoires de la Ligue nationale la saison suivante, Lemieux a remporté deux championnats des compteurs grâce à des saisons de 161 et 122 points. En 1997, le hockeyeur montréalais a pris sa retraite, mais il est revenu trois saisons plus tard pour finalement accrocher ses patins pour de bon en 2006.

-Michael Jordan

Michael Peake, Toronto Sun

En 1992-1993, les performances de Michael Jordan avaient grandement diminué et au terme de sa saison, la vedette des Bulls de Chicago a décidé de mettre un terme à sa carrière de basketteur pour tenter sa chance au baseball. Après une saison d’inactivité, Jordan est revenu au jeu à la fin de la campagne 1994-1995, mais ses performances n’étaient pas au rendez-vous et les experts ont avancé que le célèbre numéro 23 avait probablement perdu sa touche.

Faisant fi des critiques, Jordan a mené sa formation à trois championnats consécutifs lors des années suivantes. Il a d’ailleurs obtenu le titre de joueur par excellence de la finale les trois fois.

-Monica Seles

REUTERS/Jeff J Mitchell

Avant l’âge de 20 ans, Monica Seles avait remporté huit tournois du Grand Chelem. Sa carrière a cependant été momentanément stoppée en raison d’un geste disgracieux en 1993. En plein affrontement lors du tournoi de Hambourg, Seles a été sauvagement poignardée par un spectateur qui avait réussi à déjouer la sécurité. Cet incident l’a empêchée de jouer pendant plus de deux ans. Si elle n’a jamais connu les mêmes succès par la suite, Seles a tout de même réussi à remporter un neuvième et dernier titre du Grand Chelem aux Internationaux d’Australie en 1996.

-Tommy John

À l’été 1974, le lanceur Tommy John avait la meilleure fiche (13-3) dans la Ligne nationale et les plusieurs médias le proclamaient sauveur de la concession des Dodgers de Los Angeles. L’artilleur a cependant vu sa saison prendre fin quand un ligament de son coude s’est déchiré. À ce moment, les médecins lui donnaient une chance sur 100 de se rétablir, mais un spécialiste a décidé d’essayer une opération qui n’avait jamais été faite. Celle-ci fut un succès et après sa convalescence d’une saison, John a été en mesure d’obtenir 164 autres victoires avant de prendre sa retraite en 1989.

-Niki Lauda

Le pilote de Formule 1 Niki Lauda a réussi l’un des retours les plus spectaculaires et rapides de l’histoire du sport. Au moment où il était en voie d’obtenir son deuxième championnat des pilotes en 1976, l’Autrichien a subi un horrible accident sur le circuit de Nürburgring. Gravement brûlé et à l’article de la mort, un prêtre a été appelé pour lui administrer les derniers sacrements. Mais contre toute attente, il survécu et repris le volant de sa Ferrari seulement six semaines plus tard. Il ne remportera pas le championnat des pilotes cette année-là, mais il sera sacré champion deux autres fois par la suite.