Constantin et Marshall à la barre du Défi Est-Ouest

Dans une reprise de la dernière de la Coupe Vanier, Glen Constantin et Greg Marshall croiseront le fer au Défi Est-Ouest qui se déroulera le 11 mai à l’Université Carleton.

L’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval dirigera l’équipe de l’Est alors que son homologue des Mustangs de Western fera de même avec la formation de l’Ouest.

En 2016 et 2017, Constantin avait laissé cette tâche à d’autres même si le Rouge et Or avait atteint la Coupe Vanier les deux fois parce que l’événement se déroulait au PEPS.

« C’est toujours une belle semaine, a indiqué le pilote de Laval. C’est le fun de diriger de très bons joueurs que tu ne connais pas. C’est aussi intéressant de vivre une interaction avec de jeunes entraîneurs. Il s’agit d’une belle opportunité pour eux de démontrer ce qu’ils peuvent faire. »

Constantin retrouvera deux visages connus au sein de son personnel. Anciens adjoints à Laval, Paul-Eddy St-Vilien, des Ravens de Carleton, dirigera la défensive pour une deuxième année consécutive et Brad Collinson, des Stingers de Concordia, sera responsable des porteurs de ballon.

Alignements à venir

Du Québec, on retrouvera six autres adjoints. Marc Claude (McGill) et Rémi Giguère (Sherbrooke) veilleront sur la ligne offensive ; Chérif Nicolas (Bishop’s) sera responsable des quarts-arrières, lui qui dirigeait l’Est l’an dernier ; Guillaume Boucher (Sherbrooke) et Olivier Fréchette-

Lemire (Montréal) travailleront avec les demis défensifs alors que Jerome Erdman (Bishop’s) s’occupera des secondeurs.

Constantin sera le seul représentant du Rouge et Or au sein du personnel d’entraîneurs de l’équipe de l’Est. La semaine précédente, le PEPS sera le théâtre du match des étoiles des écoles secondaires où entraîneurs et joueurs du Rouge et Or sont impliqués.

Les joueurs de ligne Samuel Lefebvre et Kétel Assé, le demi inséré Jonathan Breton-Robert, le secondeur hybride Adam Auclair, le demi de coin Émile Chênevert et le secondeur Dan Basambombo seront les représentants du Rouge et Or. Les alignements complets des deux équipes seront dévoilés le 3 mai après le repêchage de la LCF qui aura lieu la veille.

Une première à Ottawa

Il s’agira de la 17e édition du Défi Est-Ouest, une première à Ottawa qui compte les Gee Gees et les Ravens et où le Panda Bowl entre les deux grands rivaux connaît un vif succès chaque année. Les 90 meilleurs joueurs admissibles au repêchage de 2020 seront au rendez-vous.

La semaine débutera le mardi avec les tests physiques en matinée suivis du premier entraînement des deux équipes en après-midi. Forte de trois victoires consécutives, dont les deux dernières au PEPS, l’Ouest mène avec dix gains et six revers. L’an dernier, l’Ouest l’avait emporté par la marque de 15-14.