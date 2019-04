LAROCHE, Suzanne Sauvageau



Au CHSLD Vigi St-Augustin, le 29 mars 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Suzanne Sauvageau, fille de feu dame Imelda Marsan et de feu monsieur Jules Sauvageau. Elle était l'épouse de feu monsieur André Laroche. Elle demeurait à Québec.le jeudi 18 avril 2019 de 19 heures à 21 heures.de 9 heures à 10h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Julie Fortin) et Michel (Valérie Lapointe); son petit-fils Charles-Éric (Marie-Ève Maguire); ses frères et sa sœur : feu André, feu Jacques (feu Colette David) et Micheline ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi St-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués.