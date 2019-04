Est-il trop tard pour le Lightning?

Le Lightning de Tampa Bay a disputé seulement trois matchs en séries 2019 et le voilà déjà dans les câbles, la mission de combler un retard de 3 à 0 face aux Blue Jackets de Columbus s’annonçant titanesque.

Peu d’observateurs avaient prédit une victoire de l’équipe de l’Ohio aux dépens des gagnants du trophée des Présidents au premier tour et encore moins avaient évoqué un balayage en quatre rencontres. Pourtant, c’est ce qui pourrait survenir mardi si les gros canons du Lightning ne se mettent pas en marche.

Ayant dominé la Ligue nationale en saison régulière avec 325 buts, Tampa Bay a marqué cinq fois contre les Jackets jusqu’ici. Formant le premier trio de la ligue composé de joueurs ayant tous compté au moins 40 fois lors des 23 dernières années, Steven Stamkos, Brayden Point et Nikita Kucherov, suspendu pour le duel de dimanche, ont été incapables d’obtenir un seul point en séries. Les trois hommes affichent un différentiel de -9.

Mardi, le Lightning luttera pour sa survie et espère devenir la cinquième formation de l’histoire du circuit à remporter une série après avoir tiré de l’arrière 3 à 0.

«Ce n’est pas plaisant du tout. Je suis un athlète fier, mais ces trois parties sont choses du passé et nous devons vivre avec cela. Nous avons l’opportunité, en tant que groupe et moi-même comme individu, de jouer un rôle important sur l’issue du prochain match et de créer une étincelle pour le club», a déclaré Stamkos au quotidien «Tampa Bay Times».

«Peu importe la situation, que vous fassiez bien ou non, vous devez toujours y croire et vous dire que vous pouvez aider votre club à gagner. C’est ainsi que nous aborderons la prochaine joute.»

Kucherov se réveillera-t-il?

Auteur de 128 points pendant la campagne, récolte lui ayant valu le trophée Art-Ross, Kucherov devra faire oublier sa dernière performance. Vendredi, il s’est fait remarquer avec son coup à l’endroit de Markus Nutivaara et le Lightning aura besoin de lui sur la patinoire, et non pas au cachot.

«Je pense que son retour est immense. Il sera probablement choisi le joueur le plus utile à son équipe de la ligue et ce sera bien de miser sur un gars comme lui, a déclaré le défenseur Dan Girardi. Évidemment, il sera prêt à revenir et à faire la différence.»

La quatrième rencontre de la série sera diffusée à la chaîne TVA Sports mardi à 19 h.