Jackie Robinson honoré partout dans le baseball majeur

Comme c’est le cas depuis 2004, l’anniversaire du premier match de Jackie Robinson dans le baseball majeur a été célébré partout dans le circuit, lundi.

Le 15 avril 1947, après avoir fait ses classes avec les Royaux de Montréal, Robinson, le premier Noir à jouer dans les majeures, a aidé les Dodgers, qui étaient à Brooklyn à l’époque, à vaincre les Braves de Boston par la marque de 5 à 3.

La Journée Jackie Robinson avait une saveur particulière cette année, puisque la légende du baseball aurait eu 100 ans en janvier, un anniversaire que le baseball majeur soulignera au cours de la saison.

Comme le veut la tradition, tous les joueurs, les gérants et les arbitres ont porté le numéro 42, celui que Robinson portait durant sa carrière, pendant leurs matchs. Les équipes qui n’étaient pas en action feront de même mardi.

L’épouse de Robinson, Rachel Robinson, ainsi que sa fille, Sharon, et son fils, David, devaient quant à eux assister à une cérémonie au Dodger Stadium. Les Dodgers affrontaient les Reds de Cincinnati, tard en soirée, à Los Angeles.

Reconnaissance

Même s’il est décédé en 1972, Robinson est encore bien présent dans l’esprit de plusieurs joueurs actifs.

Bon nombre d’entre eux ont d’ailleurs tenu à exprimer à quel point il a eu un impact immense sur leur vie et leur carrière.

«Tu m’as inspiré à pratiquer le sport que j’aime. Tu as brisé toutes les barrières et tu as pavé la voie pour les générations à venir. Merci, Jackie», a écrit Robinson Cano, des Mets de New York, sur son compte Twitter.

Le lanceur des Blue Jays de Toronto Marcus Stroman a lui aussi honoré Robinson. «Sans toi, je ne serais pas dans la position où je suis aujourd’hui. Je t’en serai toujours reconnaissant», a-t-il affirmé.

«Jackie, merci pour tout ce que tu as fait et pour toutes les épreuves que tu as traversées, a pour sa part indiqué l’artilleur des Yankees de New York CC Sabathia. Tu m’as permis de vivre mon rêve de baseball.»