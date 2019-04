Le film sur les influenceuses, «Fabuleuses», a enfin une bande-annonce et il s'annonce «crunchy» à souhait!

On attendait avec impatience des premières images du film Fabuleuses, mettant en vedette Juliette Gosselin et la bande-annonce a finalement été dévoilée, pour notre plus grand plaisir visuel.

Pour ceux qui ne connaissent pas le projet, Fabuleuses est une comédie dramatique inspirée du monde des influenceurs au Québec. Dans cette première bande-annonce d'une minute, on peut voir comment Clara (Juliette Gosselin) emporte Laurie (Noémie O'Farell), dans le monde de la célébrité du web. Tout ça se déroule sous le regard de leur amie, Élizabeth (Mounia Zahzam), complètement horrifiée par le phénomène.

«Laurie va rencontrer Clara par hasard et quand celle-ci va publier une photo d’elle sur son compte Instagram, le nombre d’abonnés de Laurie va grimper en flèche, avait indiqué Mélanie Charbonneau au journaliste Maxime Demers en septembre dernier. À partir de là, Laurie va se laisser emporter par la tentation de devenir elle aussi une vedette des réseaux sociaux. La troisième fille du groupe d’amies, Élizabeth, va au contraire s’insurger contre tout cela. »

Le film prendra l'affiche cet été, le 23 août 2019.