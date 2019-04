Mats Zuccarello veut faire la différence pour les Stars

La fin de saison de Mats Zuccarello a été plutôt particulière et il tentera de faire la différence lundi soir, alors que les Stars de Dallas accueilleront les Predators de Nashville.

Le troisième duel de cette série égale 1-1 sera présenté sur les ondes de TVA Sports à compter de 21h30.

En effet le Norvégien est passé des Rangers de New York aux Stars à la date limite des transactions, mais il a été blessé dès son premier match dans son nouvel uniforme.

Il est finalement revenu au jeu pour le tout dernier match de la saison régulière et a entamé les séries avec un but dans le premier match face aux Predators.

«Je peux enfin me concentrer sur le hockey, a-t-il dit. Je ne pense plus au passé et je veux maintenant faire la différence sur la glace.»

Ses coéquipiers Tyler Seguin et Andrew Cogliano sont emballés par la présence de Zuccarello dans la formation.

«Il voit le jeu comme personne d'autre ici, a indiqué Seguin. Je vais devoir me tenir prêt en tout temps puisque la rondelle peut arriver n'importe quand sur ton bâton avec lui.»

«En séries, tu as besoin de joueurs qui peuvent faire la différence et il en est un, a pour sa part déclaré Cogliano. Il rend les autres joueurs autour de lui meilleurs.»