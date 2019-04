Notre-Dame de Paris: des Québécois sont témoins avec impuissance

Tristesse et impuissance... des Québécois qui se trouvent à Paris ont vécu de près la désolation lundi lors de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, qui a plongé la ville dans un état de désarroi.

Marie-Hélène Ladouceur était attablée dans un bistro pour l’apéro lorsqu’elle a aperçu l’intense fumée s’élever au loin.

« C’était une colonne de fumée et de flammes orange vif. On a demandé au serveur ce que c’était et quelques minutes plus tard, il est revenu, sous le choc, nous dire que c’était Notre-Dame », raconte la Montréalaise en vacances dans la Ville Lumière.

Rapidement, les gens se sont rués vers la cathédrale sans trop savoir ce qu’ils allaient y trouver. Lisa-Pier Therrien, une Québécoise qui vit à Paris depuis janvier pour les études a suivi la masse avec son amie Stéphanie Thériault.

« Tout le monde se dirigeait là. On s’est rendues au plus proche qu’on le pouvait parce que c’était bloqué partout », racontent les deux jeunes femmes qui avaient visité l’endroit lundi dernier.

« C’était spécial comme moment, les gens étaient tous arrêtés et c’était silencieux. Il y en a qui pleuraient, d’autres qui chantaient des chants religieux. »

« Je sentais la chaleur »

L’humoriste Maxim Martin se trouvait aussi à Paris. Sortant de la station de métro Saint-Michel, située à proximité, il a été surpris par l’imposant panache de fumée.

« Je n’arrivais pas à y croire. [...] J’ai couru pour aller voir ce qui se passait. J’étais à 500 mètres et pourtant je sentais la chaleur », raconte-t-il, témoignant de la force du brasier.

Au cours de la soirée, un peu partout dans Paris, les cloches des autres églises ont soudain retenti relate Mme Ladouceur. Comme si une première vague de soutien se faisait entendre.

« Les gens nous ont dit que d’entendre les cloches de Paris sonner à cette heure, c’était complètement inédit. Les gens regardaient tous en direction de la cathédrale, sous le choc, inquiets », ajoute-t-elle.

Pour la chanteuse québécoise Gabriella, qui habite maintenant Paris, l’incendie laissera un trou béant dans le visage de la ville. Parce que Notre-Dame était « le centre de Paris » dans tous les sens.

« Ce n’était pas juste une cathédrale, c’était un point de rencontre. J’ai tenté de chercher notre équivalent au Québec, mais il n’y a rien. Ça fait réaliser toute l’histoire qu’il y a ici », confie l’artiste qui a eu « un grand frisson dans le dos » en apprenant la nouvelle.

– Avec Vincent Larin, Le Journal de Montréal