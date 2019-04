Port de Québec: la piste cyclable surélevée Dalhousie abandonnée

La Ville de Québec abandonne pour le moment sa piste cyclable surélevée sur les quais du Port. Les coûts trop élevés ont eu raison du projet.

Le Journal révélait lundi matin qu’aucun chantier n’avait encore été entrepris sur les quais du Port. Ce dernier était pourtant maître d’œuvre du projet qui devait être ouvert à la circulation cycliste en juin. Mais les apparents retards dans le projet laissaient présager que la Ville et le Port ne seraient pas en mesure de rencontrer les échéanciers, confiaient au Journal le conseiller Jean Rousseau et le président de la Table de concertation vélo, Martial Van Neste.

Or, la Ville a mis le projet sur la glace. Elle a tenu un point de presse lundi après-midi pour annoncer qu’elle renonçait à construire dès maintenant la piste cyclable surélevée de 322 mètres qui devait longer la rue Dalhousie en empruntant les quais du Port de Québec. La hausse des coûts de l’acier a joué un rôle important. Les soumissions variaient autour de 10 millions $, a indiqué Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif.

Annoncée initialement à 6 millions $, la passerelle devait rappeler le Bicyle Snake de 220 mètres de Copenhague. Le vice-président du comité exécutif de l’époque Jonatan Julien avait d’ailleurs affirmé que le projet était peu judicieux et qu’il y avait fort à parier que les coûts seraient plus élevés que prévu. Les cyclistes ne pourront plus circuler sur les quais. Ils devront descendre de leur vélo pour y passer. Mme Savard continue de croire que la solution de la passerelle est la meilleure. Le Port «appuie» le report du projet.