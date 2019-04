Québec: la Ville songe à installer des bornes interactives sur les artères commerciales

La Ville de Québec pourrait déployer, pour la première fois, des bornes interactives sur les artères commerciales pour mieux informer les passants et pour offrir un accès public gratuit plus large à internet.

C’est du moins ce qu’on peut lire dans un avis d’appel d’intérêt publié vendredi par la Ville de Québec.

Il s’agit généralement d’une étape préliminaire pour sonder le marché avant de décider d’emprunter ou non la voie plus formelle des appels d’offres.

Dans l’avis, on rappelle que Québec a mis en place, au cours des dernières années, le programme « Artères commerciales innovantes », ce qui avait pour double objectif d’attirer les citoyens et les touristes dans les secteurs commerciaux et de favoriser l’émergence d’entreprises de hautes technologies.

« Potentiel »

« Les travaux réalisés et la veille technologique effectuée démontrent le potentiel de déployer une solution de bornes interactives dans certains secteurs achalandés afin de promouvoir les transports actifs et collectifs de même que les attraits culturels, communautaires, sportifs et touristiques », explique-t-on.

On suggère par ailleurs que les éventuelles bornes intelligentes fournissent un accès internet gratuit « de haute densité ».

Cela peut s’avérer particulièrement intéressant lors des périodes de grande affluence, comme lorsque les croisiéristes arrivent en même temps dans le secteur du port de Québec, indique-t-on.

Les bornes du Grand Marché

Dans un autre ordre d’idées, la Ville de Québec a décidé de se prévaloir de la garantie prolongée de deux ans pour les huit bornes interactives qu’elle fera installer, au coût de 250 000 $, dans le futur Grand Marché.

« Considérant les risques de bris reliés à l’utilisation des équipements qui sont accessibles au public et qui permettent l’utilisation tactile et la mobilité à l’intérieur du Grand Marché de Québec ainsi que le coût de la garantie proposée, il est recommandé de procéder dès maintenant à l’acquisition de la garantie prolongée », lit-on dans un sommaire décisionnel publié lundi.

Le Grand Marché doit ouvrir ses portes le 14 juin.