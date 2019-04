Recherchée à Laval: Prête à tout pour réussir son vol au Dollarama

Une femme est recherchée à Laval depuis l’automne dernier pour avoir aspergé coup sur coup deux personnes de poivre de Cayenne et s’en être prise physiquement à l’une d’elles, à la suite d’un vol à l’étalage commis dans un Dollarama.

L’événement s’est sont produit le 10 octobre dernier, vers 13 h 30, au magasin Dollarama situé au 908, Autoroute Chomedey, dans le quartier Sainte-Dorothée.

Selon les autorités, la femme âgée d’environ 27 ans s’est présentée au commerce et se serait emparée de plusieurs articles sur les étagères, avant de les mettre dans son sac.

Un agent de sécurité l’a toutefois interpellée à sa sortie du magasin. La suspecte a riposté en aspergeant le gardien de poivre de Cayenne et lui aurait également asséné «plusieurs coups», a fait savoir la police dans un communiqué.

Une femme ayant été témoin de l’altercation serait alors intervenue, mais elle a aussi été aspergée de poivre de Cayenne.

La suspecte a ensuite pris la fuite à bord d’un véhicule.

Les caméras de surveillance du Dollarama ont cependant capté des images très claires de la femme recherchée dans le cadre de cet événement.

Elle mesure environ 1,65 mètre (5 pi 5 po) et pèse plus ou moins 61 kg (135 lb). Au moment des faits, elle avait les cheveux auburn et portait un piercing au visage. La jeune femme était vêtue d’un manteau noir, d’un pantalon foncé et de souliers noirs et blancs.

Toute information qui permettrait aux policiers de retrouver cette personne est invitée à téléphoner au 450 662-INFO (4636).