Retour sur l’encan du Patro Roc-Amadour

C’est une dame de Québec, Jelena Zerdoner, qui a gagné le camion Nissan Rogue offert dans le contexte de la campagne de financement du Patro Roc-Amadour « Gagnez un Nissan Rogue 2019 » en collaboration, pour une 3e année, avec les concessionnaires Beauport Nissan et Ste-Foy Nissan. Christine Andrews, Johanne Giguère, François Cantin, Charles-David Duchêne et Vincent Paquet, tous de Québec, ont remporté les prix secondaires de ce tirage annuel.

Bravo à Lise Dubé qui a été nommée le 5 avril dernier présidente-directrice générale de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Mme Dubé est riche d’une solide expertise dans le domaine de la philanthropie à l’Université Laval. Elle cumule près de 30 années d’expérience en élaboration de partenariats, développement de projets novateurs, communication, marketing, organisation d’événements et philanthropie à la direction de différents services de l’Université. Son entrée officielle en fonction est prévue pour le lundi 22 avril.

La Fondation des Patros présentera son 19e spectacle-bénéfice annuel le dimanche 28 avril, à 13 h 30, au Palais Montcalm, alors que le chanteur Dan Bigras y interprétera quelques-unes des chansons de son plus récent album Le Temps des Seigneurs. La Fondation Père Raymond-Bernier, s.v., œuvre des religieux de Saint-Vincent de Paul (Fondation des Patros), soutient exclusivement les 7 Patros canadiens (Laval, Le Prévost, Charlesbourg, Jonquière, Roc-Amadour, Ottawa et Lévis) dans leur mission.

Le 38e Cocktail-bénéfice de l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec (AISQ) se tiendra le jeudi 2 mai, dès 17 h, au Morrin Centre sous le thème « Du fond du cœur » et sous la présidence d’honneur de Valérie Milot, harpiste de renommée internationale. Fondée en 1961, l’AISQ a pour mission de défendre les droits des personnes présentant une déficience intellectuelle ainsi que leurs proches, les informer et les soutenir.

Steve Barakatt, pianiste, chanteur, compositeur, producteur et directeur de création de réputation internationale, vient de s’associer, pour les 3 prochaines années, à la campagne de financement annuelle de l’École de musique Jésus-Marie de Lévis. Steve, originaire de Québec, agira à titre de président d’honneur en 2019 et demeurera au sein du comité à titre de conseiller artistique en 2020 et 2021. Fondée en 1975, l’École de musique Jésus-Marie est associée à la concentration musique du Programme Arts, langues et sport (PALS) de l’École Pointe-Lévy depuis 1990.

Éric Duhaime (photo), animateur de l’émission Le retour d’Éric Duhaime, de 14 h à 18 h, au FM 93, 50 ans... Danielle Jeffrey, membre de l’Ordre de Bonhomme, 67 ans... Marcel Bédard, ingénieur et maire de Beauport de 1970 à 1980, 79 ans... Hélène Bourgeois-Leclerc, comédienne et actrice québécoise, 45 ans... Samantha Fox, chanteuse britannique, 53 ans... Francis Reddy, comédien et animateur, 60 ans.

Le 15 avril 2018. R. Lee Ermey (photo), 74 ans, acteur américain surtout connu pour son interprétation brutale du Sgt. Hartman dans Full Metal Jacket... 2018. Vittorio Taviani, 88 ans, cinéaste italien... 2017. Allan Holdsworth, 70 ans, musicien britannique... 2015. Jonathan Crombie, 48 ans, acteur canadien (Anne, la maison aux pignons verts)... 1990. Greta Garbo, 84 ans, célèbre actrice d’origine suédoise.