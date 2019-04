Rocket : Josh Brook, un défenseur complet

MONTRÉAL | Josh Brook a marqué 16 buts et amassé 75 points en 59 matchs cette saison avec les Warriors de Moose Jaw.

Brook a devancé Ty Smith, un choix de premier tour des Devils du New Jersey en 2018 et Bowen Byram, considéré comme l’un des plus beaux espoirs pour le prochain repêchage, pour terminer au sommet des marqueurs chez les défenseurs dans la WHL.

« C’est agréable, c’est un bel accomplissement, a affirmé bien calmement Brook. Mais ce n’était pas mon objectif en début de saison. Je voulais surtout aider mon équipe à gagner et connaître un long parcours en séries. Ce ne fut pas le cas finalement. »

Les Warriors ont subi l’élimination dès le premier tour des séries dans l’Ouest en s’inclinant en quatre matchs contre les Blades de Saskatoon. Avec cette élimination rapide, Brook a pu joindre les rangs du Rocket de Laval pour les derniers matchs du calendrier.

« La marche est haute par rapport à la WHL dans plusieurs aspects, a expliqué Brook. C’est beaucoup plus rapide dans la Ligue américaine, les joueurs sont plus forts et plus talentueux. »

Avec Ouellet

Pour son rapide passage en fin de saison à Laval, Brook a joué aux côtés du capitaine, Xavier Ouellet.

« J’ai appris beaucoup de choses, juste en le regardant, a-t-il souligné. Je n’hésitais pas à lui parler au banc après nos présences. Xavier est un gars facile d’approche, il m’a aidé énormément. Il a une bonne expérience chez les pros et il sait ce que je dois faire pour m’améliorer. La communication était très bonne. »

En sept matchs avec le Rocket, Brook a obtenu une passe à son dernier match, sur un but de Ouellet en supériorité numérique.

« Je me suis concentré réellement sur les aspects défensifs. Je ne me souciais pas des points. Je me décris comme un défenseur complet. J’ai comme mentalité de m’occuper de mon propre territoire avant de penser à l’offensive. J’ai toujours retiré une fierté de mon jeu défensif. Je ne veux pas être pris dans un carcan où je serais uniquement un défenseur offensif. »