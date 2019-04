The Cinematic Orchestra de retour à Québec

Le groupe britannique The Cinematic Orchestra fera un saut au Palais Montcalm de Québec, le 8 novembre, dans le cadre de sa tournée To Believe.

De retour à l’avant-scène avec un brillant album, un premier en 12 ans, qui porte le même nom que sa série de concerts, la formation menée par Jason Swinscoe en sera à un premier spectacle à Québec depuis qu’elle a jouée sous la pluie, au Pigeonnier, en 2007.

C’est d’ailleurs à cette même époque que The Cinematic Orchestra, qui allie le jazz à la musique électronique, avait gagné des adeptes chez nous en s’alliant avec Patrick Watson pour le titre To Build a Home.

Depuis, on a pu entendre des compositions du groupe dans des productions d’envergure comme Orange is the New Black, The Theory of Everything et This is Us ainsi que dans plusieurs publicités de grandes marques.

Les billets pour le concert au Palais Montcalm seront mis en vente vendredi, à 10h, avec prévente pour les abonnés mardi à midi.