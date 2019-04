MATTE, Berthe Hardy



Au CHSLD Le Faubourg, Québec, le 13 avril 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Berthe Hardy, épouse de feu monsieur Roland Matte. Elle demeurait à Québec, autrefois à Donnacona. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h 15,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Hardy laisse dans le deuil ses filles: Huguette (Roger Bety), Francine, Nicole (Dany Marin), Louise (Claude Gingras); ses petits-enfants: Jean-François (Marie-Eve Arvisais) et Mireille (Guillaume Fortier); Allen (Emilie Bouchard); Marie-Eve (Mathieu Brunet) et Elisabeth (Brad MacPherson);ses arrière-petits- enfants: Damien, Thomas, James et Gabrielle; Benjamin; Jocelyn; son frère Robert, ses belles-soeurs: Monique Lefebvre Hardy, Cécile Lacroix Hardy, son beau-frère Jean-Paul Julien ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à tout le personnel du 2è étage du CHSLD Le Faubourg pour leur attention particulière et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, Qc, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com