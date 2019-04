DEROY, Léopold



Au Centre d'Hébergement Yvonne- Sylvain, le 10 avril 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Léopold Deroy, époux de feu dame Aline Mailloux. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.Il laisse dans le deuil ses enfants: Robert Lejeune (Chantal Bouchard) et Nicole: ses petits-enfants: Philippe (Cathy Maltais), Myrianne (Régis Girard) et Dorothée Cantin (Filip Botello); ses arrière-petits-enfants: Joey et Eli; une grande amie qu'il considérait comme sa fille Mme Élise Gladu; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mailloux: Aurore (feu Roger Tremblay), Jeannine (feu Roger Giroux), Ghislaine (Gaétan Giroux), Claudette (feu Rolland Bois), feu Paul-André (Thérèse Lavoie); feu Jean-Yves (Yolande Bergeron) et feu Bertin (Ginette Louis XVI) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était Sir chevalier au 4e degré à l'Archevêque Mathieu de Charlesbourg et au 3e degré de Beauport. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666