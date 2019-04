Alain Choquette au Capitole: bluffant jusqu’au bout

La trame sonore mélancolique, les images d’archives et les références à son enfance apportent même une dimension émotive à cette production, très réussie, que l’illusionniste et entertainer autoproclamé, maintenant âgé de 57 ans, affirme être sa dernière avant de ranger sa baguette magique.

« Oh my god ! »

Rapidement, Alain Choquette établit une belle complicité avec le public grâce à son sens de la répartie et lui soutire les premiers « oh my god ! » quand il fait reconstituer par tout le monde une photo déchirée.

Il garde son illusion la plus spectaculaire pour la finale quand, après avoir été suivi par un caméraman jusque dans le hall d’entrée du Capitole, on le voit réapparaître sur la scène, derrière un rideau tenu par des spectateurs. Comme s’il s’était téléporté.

S’il s’agit bel et bien de son ultime tour de piste, Alain Choquette semble souhaiter l’étirer le plus longtemps possible. Déjà, des supplémentaires de La mémoire du temps sont annoncées pour le 15 mai, à la Salle Albert-Rousseau, ainsi que les 1er, 2 février, 25 et 26 avril 2020, de retour au Capitole.