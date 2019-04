LABRECQUE, René



À la Maison Legault, le 5 avril 2019, à l'âge de 96 ans et 7 mois, est décédé monsieur René Labrecque, fils de feu madame Arsélia Ratté et de feu monsieur Jean Baptiste Labrecque. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h30. L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses neveux, nièces et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Juliette (Armand Deslauriers), Roméo (Jeanne-D'Arc Fauché), Raymond (Françoise Plourde), Jeannine (Alyre Guillemette), Jeannette (Gaston Coulombe), Marie-Paule et Jean-Marc (Cécile Fiset). La famille tient à remercier Vanessa, sa dame de compagnie qui l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle; le personnel de la maison Legault pour les bons soins prodigués; de plus, la famille aimerait remercier le curateur public, particulièrement madame Nathalie Ouellet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Legault. Téléphone 418 650-9488.