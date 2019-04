De belles îles où planter sa tente au Québec cet été

Partir en camping est une aventure en soi, mais que diriez-vous de renouveler votre typique week-end en nature en piquant votre tente sur une île? Les trois endroits suivants vous permettront de réaliser cette petite folie dès l’arrivée des beaux jours.

1. Île Bouliane – Parc national de la Pointe-Taillon, Saguenay-Lac-Saint-Jean

C’est en navette ou en kayak de mer pour les actifs (25 km) que l’on accoste sur les rives de l’île Bouliane. Ce petit bout de terre situé à l’extrémité ouest du parc national de la Pointe-Taillon est le meilleur emplacement pour qui veut se poser en pleine nature.

L’île dispose de six terrains de camping rustiques avec vue panoramique sur le lac Saint-Jean et la rivière Péribonka. Une fois la tente installée, relaxation sur la plage, baignade à profusion et superbes couchers de soleil sont au programme.

https://www.sepaq.com/pq/pta/

2. Île Saint-Barnabé, Bas-Saint-Laurent

Situé au large des côtes de Rimouski et seulement accessible en navette fluviale, le camping de l’île Saint-Barnabé plaira aux amateurs de plein air avec ses terrains de camping rustiques et ses nombreux sentiers pédestres.

Installé sur cette longue bande de terre de 6 km sur 300 mètres de large, chacun des douze emplacements sur pilotis se trouve à distance de marche du quai et comprend une table à pique-nique, un foyer et, le plus important, une vue imprenable sur le fleuve.

https://www.ilestbarnabe.com/camping

3. Parc du lac 31 Milles (SAGE), Outaouais

Peu connu, le parc du lac 31 Milles plaira aux amoureux des territoires insulaires et sauvages. Ce petit coin de paradis de la région de la Vallée-de-la-Gatineau se morcelle en 30 emplacements de camping qui se situent sur des îles privées pour la plupart. Un havre de paix rien que pour vous.

À bord d’une embarcation (bateau ou canot), seul moyen de transport possible, on s’engage dans une belle épopée. Car pour griller des guimauves sur le feu, se baigner, se prélasser sur la plage ou passer du bon temps sur son île, il faudra pagayer sur ce grand lac limpide comme l’aurait fait un aventurier.

https://sage31-milles.ca/