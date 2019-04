De la «grande» visite à JPR

Juste pour rire accueillera de la « grande » visite cet été. L’artiste corporel néo-zélandais Trygve Wakenshaw, du haut de ses 6 pieds 5, viendra pour la première fois en Amérique du Nord présenter son spectacle Nautilus, a appris Le Journal.

Le vice-président aux contenus francophones de Juste pour rire, Patrick Rozon, ne tarit pas d’éloges envers Trygve Wakenshaw, qu’il décrit comme un descendant de Mr Bean et de Michel Courtemanche.

« Je l’ai vu à Édimbourg il y a deux ans et j’ai capoté ma vie ! Sans décor, et sans parler, ce gars-là nous amène dans plein d’univers. C’est un gros coup de cœur et je suis vraiment très excité de le présenter ici en primeur nord-américaine. »

En entrevue avec Le Journal, Trygve Wakenshaw décrit son spectacle comme « de la comédie non verbale ».

Drôle de physique

« J’ai un physique qui fait rire et je me suis rapidement rendu compte que j’avais plus de facilité à faire rire en bougeant qu’en parlant ! »

Habitant à Prague depuis quelques années, Wakenshaw, 37 ans, en sera à son premier passage de ce côté-ci de l’Atlantique. « Je ne crois pas que ce sera la seule fois qu’il viendra à Montréal », dit Patrick Rozon.

►Le spectacle de Trygve Wakenshaw, Nautilus, sera présenté les 14 juillet, 19 h 30, et 15 juillet, 19 h 30 et 21 h 30, à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Pour les détails : hahaha.com