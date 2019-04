Le pape souhaite la « mobilisation de tous » pour reconstruire Notre-Dame

Le pape François, qui doit s’entretenir mardi avec le président français Emmanuel Macron, a appelé à la « mobilisation de tous » pour que la cathédrale Notre-Dame, ravagée par un incendie, puisse redevenir « le joyau architectural d’une mémoire collective ».

« En saluant le courage et le travail des pompiers qui sont intervenus pour circonscrire l’incendie, je forme le voeu que la cathédrale Notre-Dame puisse redevenir, grâce aux travaux de reconstruction et à la mobilisation de tous, ce bel écrin au coeur de la cité, signe de la foi de ceux qui l’ont édifié, église-mère de votre diocèse, patrimoine architectural et spirituel de Paris, de la France et de l’humanité », a écrit le pape dans un télégramme adressé à l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit.

Dans son message, le pontife argentin dit partager la « tristesse » des fidèles et « de tous les Français » et les assure de sa « proximité spirituelle » et de sa prière.

« Cette catastrophe a gravement endommagé un édifice historique. Mais j’ai conscience qu’elle a aussi affecté un symbole national cher au coeur des Parisiens et des Français dans la diversité de leurs convictions », écrit-il.

Le président français Emmanuel Macron s’entretiendra avec le pape François mardi après-midi, a indiqué l’Élysée.

« Le président a reçu de nombreux appels nationaux et internationaux ce matin », notamment du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, du président américain Donald Trump et de la chancelière allemande Angela Merkel, et « s’entretiendra également avec le Pape François dans l’après-midi », selon l’Élysée.

Interrogé sur l’aide que pourrait apporter le Saint-Siège à la reconstruction, le cardinal Gianfranco Ravasi, « ministre » de la Culture du Vatican, a expliqué mardi à l’AFPTV qu’il s’agirait surtout de « contributions techniques et scientifiques » acquises à travers l’expérience de restauration d’oeuvres dans les musées du Vatican. Le Saint-Siège pourra envoyer à Paris ses experts si la France en éprouve le souhait.

La cathédrale est la propriété de l’Etat français, qui en faisait payer une partie de la visite, a-t-il rappelé.

« Ce n’est pas pour rien que Mgr Aupetit (archevêque de Paris) a très justement invité à faire sonner les cloches des églises pour montrer qu’une nouvelle ère de reconstruction commence, pour s’assurer que les deux tours demeurent un symbole de Paris et de la France », a encore commenté le président du conseil pontifical pour la culture du Saint-Siège.

Car Notre-Dame représente « un vrai symbole d’unité » pour la société française, a-t-il noté. « Devant Notre-Dame, la France laïque, sécularisée, éprouve de la fierté pour son histoire, mais aussi pour sa spiritualité même si elle ne l’exprime pas », a-t-il ajouté.

Plus tôt, lors d’une conférence de presse consacrée à un projet en Chine, le cardinal italien s’était dit très impressionné par les images de Parisiens « pleurant » devant la cathédrale en flammes. « Cela signifie que les grandes cathédrales, les grandes basiliques, sont en réalité des corps vivants », qui continuent à être construites et restructurées au fil des siècles.

« Leur histoire est comme celle d’une personne qui au cours de sa vie croise des souffrances, des blessures et quelquefois semble être sur le seuil de la mort, mais renaît continuellement », a estimé le prélat.