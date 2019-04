Le PDG du Salon du livre suspendu

Le PDG du Salon international du livre de Québec (SILQ) est suspendu à la suite des révélations de notre Bureau d’enquête sur ses coûteux voyages au Bénin. Déçue et « extrêmement préoccupée », la ministre de la Culture réclame des explications.

Notre Bureau d’enquête révélait hier que le grand patron du SILQ, une organisation largement subventionnée par l’argent des contribuables, a multiplié de nébuleux voyages au Bénin depuis plus d’une décennie.

Excluant les billets d’avion et les autres voyages du PDG, ses séjours au Bénin ont coûté plus de 30 000 $ au SILQ.

Tout cela sans compter les dépenses pour sa voiture, car il vit à Montréal où il exerce un second emploi.

De plus, l’organisation a décidé d’engager une firme comptable qui aura comme mission de revoir la totalité des livres de comptabilité. C’est le président du CA, John Keyes, qui le relèvera comme PDG jusqu’à nouvel ordre.

Dans une lettre dont notre Bureau d’enquête a obtenu copie, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, demande à l’organisation de « faire la lumière » sur certaines pratiques et dépenses qui soulèvent de nombreuses questions.

Hier, le PDG du SILQ est resté silencieux. Il n’a pas fait d’apparition publique non plus. Au lendemain du 60e anniversaire du Salon, seul un communiqué de presse a été publié.

Des éditeurs québécois ont demandé publiquement la démission du PDG et du président du CA.

Les Éditions les Malins, qui étaient d’ailleurs présentes ce week-end dans le cadre du SILQ, ont demandé la démission immédiate de M. Sauvageau et de M. Keyes.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), qui subventionne l’événement à hauteur de 107 500 $ chaque année, a demandé des explications au président du conseil d’administration du SILQ et « entend suivre ce dossier de près ».

« Ce sont des informations qu’on prend très au sérieux. [...] On ne veut pas que ça se reproduise. C’est certain que si c’était des informations qu’on avait décelées, on n’aurait pas octroyé les sommes. »