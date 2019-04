Le retour de Kevin Owens

Le lutteur québécois Kevin Owens était de retour chez lui mardi soir alors qu’il a participé au gala SmackDown Live, de la World Wrestling Entertainment (WWE), au Centre Bell.

C’est d’ailleurs lui qui a lancé la soirée avec son propre talk-show, le KO Show, sous les applaudissements nourris des amateurs de lutte de Montréal.

Pour l’occasion, il recevait le nouveau champion de la WWE, Kofi Kingston, et son coéquipier Xavier Woods. Il devait en plus participer à un combat par équipe en compagnie de ses deux invités plus tard en soirée.

Par ailleurs, les faits saillants du gala Monday Night Raw, un autre produit de la WWE, qui avait lieu lundi au domicile du Canadien de Montréal, seront diffusés sur les ondes de TVA Sports, diffuseur francophone exclusif de RAW.

L’émission hebdomadaire sera exceptionnellement diffusée une première fois dans la nuit de mercredi à jeudi, vers minuit trente, après les deux matchs des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

L’épisode sera de nouveau présenté jeudi et vendredi à 15 h 30, ainsi que samedi et dimanche (heures à confirmer).

L’émission hebdomadaire consacrée à RAW attire en moyenne 116 078 téléspectateurs, une augmentation de 26 % comparativement à 2018, selon les données de Numeris.