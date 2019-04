Les Grands Cœurs de Lévis

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, a accepté la présidence d’honneur de la 19e soirée gastronomique des Grands Cœurs de Lévis qui se tiendra au 15e étage de la Cité Desjardins, le jeudi 9 mai dès 17 h. À nouveau cette année, vous pourrez déguster les merveilles culinaires concoctées avec des produits du terroir québécois alors que les chefs de table vous réserveront quelques surprises. Les profits de la soirée seront versés à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Renseignements : Dominique Dumais au 418 682-6387, poste 20289.

Retour du Grand Bienvenue

Geneviève Marcon et Jean Campeau, de GM Développement, les promoteurs de Monsieur Jean, ont procédé récemment au dévoilement officiel de la sculpture de bronze Le Grand Bienvenue. Située au cœur du Vieux-Québec, à l’avant de Monsieur Jean – L’Hôte particulier (résidence touristique de 49 suites qui devrait accueillir ses premiers clients à la fin avril), la sculpture était anciennement la propriété de la Caisse Desjardins de Québec. Elle a meublé pendant 20 ans la rue adjacente à la Caisse (rue des Jardins) puis vendue à GM Développement en novembre 2017. De gauche à droite sur la photo : Denis Laforest, directeur général, Caisse Desjardins de Québec ; les promoteurs Jean Campeau et Geneviève Marcon ; Nicole Taillon, artiste conceptrice du Bronze, et Alicia Despins, conseillère municipale du district de Vanier-Duberger et membre du comité exécutif de la Ville de Québec.

Retrouvailles de l’UQAC

Bruno Simard est le responsable du comité des Retrouvailles des géographes de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). À l'occasion du 50e anniversaire de fondation du département des géographes, il est à la recherche de ceux et celles qui y sont passés au fil des ans. Un recueil de textes en collaboration avec le Groupe de recherche et d'intervention régionales (GRIR), un colloque et un cocktail dînatoire seront vraisemblablement à l'horaire de ces retrouvailles prévues pour le vendredi 11 octobre 2019 au Bar des étudiants de l'UQAC. Bruno invite les géographes concernés à confirmer leur présence en le rejoignant à l'adresse courriel brunosim2033@gmail.com ou au 418 817-1911. Sur la photo, de gauche à droite, le comité des géographes. À l'avant : Maxime Boivin, Bruno Simard et Stéphanie Boivin. 2e rangée : Majella Gauthier, Gilles Lemieux, Denis Dahl, Jean Désy et David Villeneuve

Au Bistango

Le restaurateur Stéphane D’Anjou, connu pour avoir fondé et opéré les restaurants Toast! et SSS pendant 15 ans, vient d’accepter le poste de maître d’hôtel au restaurant le Bistango de l’avenue Germain-des-Prés à Québec. Fort d’un impressionnant bagage d’une trentaine d’années en restauration, Stéphane, qui a été charmé par le dynamisme et l’équipe de professionnels chevronnés en place, agira aussi à titre d’ambassadeur du Bistango. Sur la photo, de gauche à droite : Sylvain Lambert, directeur des opérations du restaurant ; Stéphane d’Anjou et le chef des cuisines, Tristan Lambert.

Anniversaires

Pierre-Thomas Choquette (photo), directeur, Relations publiques Hill+Knowlton Stratégies à Québec... Matthieu Proulx, 5 saisons avec les Alouettes de Montréal (LCF) et commentateur sportif à RDS, 38 ans... Christiane Gagnon, ex-députée de Québec à la Chambre des communes... Jimmy Osmond, chanteur, le cadet des Osmond, 56 ans... Robert Dutil, ex-député de Beauce-Sud (PLQ) 69 ans.

Disparus

Le 16 avril 2018. Jim Caine (photo), 91 ans, pianiste de jazz britannique... 2016. Charlie Hodge, 82 ans, ancien gardien du Canadien de Montréal qui a remporté la coupe Stanley à six reprises avec le Tricolore, principalement à titre d’auxiliaire... 2013. Pier Béland, 65 ans, chanteuse country québécoise... 2013. Rita McNeil, 68 ans, chanteuse néo-écossaise... 2007. Gaétan Duchesne, 44 ans, 14 saisons dans la LNH dont deux avec les Nordiques (1987-1989).