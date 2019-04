L'univers québécois du «meme» décortiqué par l'équipe de Tabloïd

Même si vous ne pouvez pas définir ce qu’est un meme ou un mème, vous en avez tous probablement vu dans votre vie. Ces images publiées sur Internet qui servent à résumer des situations complexes en un coup d’oeil sont de plus en plus partagées sur le web. C'est ce phénomène qu’a voulu décortiquer l’équipe de Tabloïd dans son dernier reportage sur l’univers du meme au Québec.

L’univers mémétique a pris racine sur des pages obscures d’Internet pour devenir aujourd’hui un véritable phénomène culturel. Au Québec, une sous-culture de ce mouvement s’est développée il y a quelques années à un point tel que maintenant, on recense des dizaines et des dizaines de pages web québécoises de memes.

Chaque page a son propre code visuel, son propre langage et sa manière de faire rire les gens. Un peu comme les humoristes, certaines pages jouent avec des codes plus complexes, plus grinçants, plus sarcastiques et plus absurdes tandis que d’autres pages présentent un humour plus simple. Quelques entreprises et médias ont même commencé à miser sur les memes dans le but d’attirer un public plus jeune.

L’équipe de Tabloïd est allée à la rencontre de créateurs et d’anciens créateurs de memes pour mieux comprendre le phénomène. Elle s’interroge sur l’histoire du meme, le processus de création de telles publications et la nouvelle relation du meme avec la publicité. Pour visionnez le documentaire L’univers mémétique au Québec, cliquez sur le lien ci-haut. Pour suivre ce que produit Tabloïd, c'est par ici.