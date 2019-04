Pas de répit pour les Beaucerons en raison de pluies abondantes

Le premier va remonter pour gagner l’Abitibi et affecter davantage les secteurs plus au nord, pour laisser environ 5 millimètres de pluie sur le Québec jeudi.

La situation va se corser dans la nuit de jeudi à vendredi, où la seconde dépression survolera le sud du Québec et déversera des quantités abondantes de pluie partout sur la vallée du Saint-Laurent, et ce, jusqu’à samedi.

Les secteurs de Québec, jusque dans la réserve faunique des Laurentides, vont recevoir entre 50 à 60 millimètres de pluie tandis que la Beauce et Lévis en recevraient respectivement 45 et 50 millimètres.

« On sait que la pluie et la fonte qui se produit en rivière prennent toujours un certain temps avant de se rendre en rivière. On peut s’attendre à avoir des impacts sur le niveau des rivières jusqu’à dimanche et lundi », avance M. Cantin.