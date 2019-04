Pekka Rinne est la clé des Predators

Les Predators de Nashville ont pris l’avance dans leur série face aux Stars de Dallas grâce à la solide performance de leur gardien Pekka Rinne, lundi, et s’ils souhaitent continuer sur la voie du succès, le Finlandais devra multiplier les beaux arrêts.

Après avoir stoppé 22 tirs pour permettre aux siens de créer l’égalité dans leur confrontation de premier tour, le vétéran en a bloqué 40 autres dans un triomphe de 3 à 2 au Texas. Du même coup, les «Preds» ont retrouvé l’avantage de la patinoire et avec une priorité de 2 à 1, ils ont toutes les raisons de croire en leurs moyens, malgré l’absence des attaquants Brian Boyle et Wayne Simmonds.

«Chaque fois qu’il réalise un arrêt semblable, vous n’en croyez pas vos yeux et vous vous demandez comment il a réussi cela», a commenté au quotidien «Tennessean» le défenseur P.K. Subban à propos du vol de Rinne, qui a frustré Jamie Benn à l’aide de sa jambière gauche tard en deuxième période, au moment où les partisans des Stars étaient prêts à se lever.

«À ce moment de la rencontre, Pekka était quelque peu sollicité et les Stars commençaient à profiter de l’énergie de leur bâtisse. Je crois que cet arrêt fut important, mais à mes yeux, tout cela a été à l’image de la soirée», a ajouté l’entraîneur-chef Peter Laviolette.

Malgré ses 36 ans, le gardien est un élément indispensable de son équipe et le sera encore plus en séries.

«Il est la pierre angulaire de cette concession. Il est ici depuis longtemps et à l’intérieur de ce vestiaire, il est sans contredit l’un des joueurs les plus importants, si ce n’est pas le plus important. Il l’a montré une fois de plus», a déclaré Subban.

De la modestie

Le principal concerné préfère jouer la carte de la modestie, soulignant plutôt le travail de ses coéquipiers. Ayant aidé les siens à écouler une double infériorité numérique, lundi, Rinne a bloqué cinq lancers durant celle-ci survenue au deuxième engagement. Il a stoppé sept tirs en deux minutes et demie de désavantage numérique consécutives.

«Ce fut un travail incroyable de la part des joueurs qui se trouvaient sur la patinoire. On a réussi ensemble. Il y a eu quelques tirs bloqués et des gars placés dans les allées de passe; ce n’était pas facile», a-t-il expliqué.